Smörgåsbordet Forshaga – lämpliga landningsplatser

Forshaga drar sig ur Hockeyettan och ett koppel av skickliga Hockeyettan-spelare måste hastigt och mindre lustigt hitta nya klubbar. Låt oss spekulera kring var de skulle kunna tänkas hamna.

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Den bistra ekonomiska verkligheten i Hockeyettan skördar ännu ett offer när Forshaga inte får ihop det och har tvingats lämna det trista beskedet att man drar sig ur Hockeyettan. Det innebär att de spelare som fanns kvar som stomme till en trupp kommer behöva hitta nya jobb.



Många har valt att lämna redan innan det slutgiltiga beskedet.



Tränaren Mikael Wikstrand har lämnat för en möjlighet i allsvenska Västerås och ett långt koppel av spelare har följt hans exempel. Pelle Hedlund och Sebastian Lövgren väljer Åmål i division 2, i tvåan hamnar även Viktor Owesten med Munkfors, Sebastian Kjellén är klar för Västervik, Isac Hamberg för Norrtälje, Linus Frost signade med Värmlands-grannen Grums och även Victor Stark valde efter en kort sväng via Mariestad att rita på för Grums istället för att vända tillbaka till Forshaga. På backsidan ska Rasmus Åkerblad till Kungälv, Johannes Frisk till Borlänge och talangen Hugo Hell väljer ett utlandsäventyr i Sterzing/Vipiteno.



Nu kommer det alltså bli många, många fler när Forshaga alltså väljer att dra sig ur Hockeyettan.



Ingen optimal situation för någon förstås, men det finns fortfarande gott om jobb kvar ifall spelarna fortsatt vill gnugga vidare i Hockeyettan.



Här skulle de kunna hamna.