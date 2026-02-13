Sverige och Finlands rivalitet i ishockey sträcker sig långt tillbaka i tiden. Inför dagens OS-möte mellan lagen ser Måns Karlsson och Uffe Bodin tillbaka på sina bästa och värsta minnen från mötena mellan de nordiska kombattanterna.

– Jag har aldrig varit så nära att kasta ut en tv genom fönstret, säger Uffe Bodin – om Måns bästa minne.

Varma känslor efter Sverige – Finland i hockey-VM 2003 – desto kallare efter förlusten i JVM-finalen 2014. Foto: Bildbyrån

Vi har ännu ett hett möte mellan Sverige och Finland att se fram emot i och med dagens OS-möte i Milano.

I podcasten Gol d’Or plockar Måns Karlsson och Uffe Bodin ut sina bästa och värsta minnen från dessa nordiska rivalmöten. Dessutom väger den finske gästen, hockeyjournalisten Sami Hoffrén från Ilta-Sanomat, in i diskussion med ett perspektiv från vårt östra grannland.

Måns lyfter fram den osannolika vändningen från 1–5 till 6–5 i VM i just Finland 2003 som sitt bästa minne. Det är också en match som Uffe har starka minnen från, men först och främst minnen av ilska sett till hur matchen startade.

Sami nämner förstås det historiska första VM-guldet för Finland – som kom i Globen i Stockholm 1995. Det var en seger som betydde mer än bara VM-guldet i sig då Finland som nation befann sig i ekonomiskt svåra tider under den finanskris som rådde.

Uffe och Måns utser också sina värsta minnen – matcher som glidit Sverige ur händerna och slutat med bittra förluster.

