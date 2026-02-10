OS 2026: Schweiz – överraskningarnas tid är förbi

Schweiz har slutat vara hockeyns trevliga överraskning – nu är de ett etablerat hot. Med flera år av VM-framgångar i ryggen och ett lag byggt för att vinna tajta matcher kliver de in i OS 2026 utan guldkrav, men med fullt fog för medaljdrömmar. Frågan är inte om Schweiz hör hemma i slutspelet, utan om de till slut kan ta steget hela vägen upp på pallen, skriver Steven Ellis.

Kevin Fiala och Roman Josi är två av NHL-spelarna som ger Schweiz stjärnglans. Foto: Bildbyrån (montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Under ungefär 15 års tid byggde Schweiz upp ett rykte som ett klassiskt underdog-lag som kunde stjäla någon enstaka match (OS-segern mot Kanada 2006 är ett tydligt exempel), men som till slut föll bort när slutspelet tog vid.

Schweiz har fortfarande aldrig vunnit guld i ett större mästerskap. Men sedan 2013 har man varit nära – med fyra silvermedaljer i herrarnas VM. Det inkluderar andraplatserna 2024 och 2025 med en trupp som i stora drag liknar den som nu skickas till Italien. Faktum är att Schweiz varit så bra de senaste åren att de bara har förlorat en enda gruppspelsmatch under ordinarie tid på de fyra senaste VM-turneringarna.

En plats i OS-finalen känns som en utopi för Schweiz. Men en plats i bronsmatchen? Den är absolut inom räckhåll.

Tillbakablick på OS 2022

Turneringen 2022 var, milt uttryckt, minnesvärd av fel skäl. Schweiz inledde faktiskt med två starka insatser mot Ryssland och Tjeckien, där man föll med 1–0 respektive 2–1. Men förlusten med 5–3 mot Danmark var direkt ful, och lämnade laget som tiondeseedat inför slutspelet.

Schweiz tog revansch mot tjeckerna i kvalrundan genom att vinna med 4–2 och ta sig till kvartsfinal. Där tog det dock stopp. En 5–1-förlust mot blivande mästaren Finland satte punkt för turneringen i förtid.

Schweiz forwards i OS 2026

Historiskt sett har Schweiz aldrig varit känt för sin offensiv. När laget tog VM-silver 2013 gjorde man 29 mål på sju gruppspelsmatcher – nästan dubbelt så många som under de två föregående turneringarna tillsammans. I dag är 29 mål närmast standard, men Schweiz har dessutom skruvat upp tempot ytterligare med 34 mål både 2022 och 2025, där man i fjol toppade hela turneringen med 47 mål totalt.

Att detta lag är offensivt motiverat är därmed en underdrift. Kärnan består av NHL-spelarna Nico Hischier, Timo Meier, Kevin Fiala, Nino Niederreiter, Pius Suter och Philipp Kurashev, med ett starkt understöd av Sven Andrighetto, Denis Malgin och Christoph Bertschy.

Nico Hischier blir Schweiz toppcenter i OS. Foto: Claudio Thoma/freshfocus/Bildbyrån

NHL-spelarna är förstås nyckeln till lagets framgång. Hischier var skadad under VM men bidrog starkt tidigt i turneringen. Han blir lagets förstacenter och lär spela tillsammans med sin nära vän Fiala. Los Angeles Kings-yttern har varit en av Schweiz främsta landslagsspelare under det senaste decenniet och kommer att vara central i powerplay. Niederreiter har haft två tunga säsonger i Winnipeg – kanske blir OS en chans att starta om och visa att han fortfarande är en vass ytter när det gäller som mest, särskilt om han matchas med Hischier och Fiala.

Meier har haft ett ojämnt år i New Jersey Devils, men har varit nära poäng-per-match genom hela sin seniorkarriär i landslaget. Han väntas spela i andrakedjan tillsammans med Malgin och Andrighetto – en trio som var en av de mest dominanta i VM och därför knappast bör splittras. Detsamma gäller checkingduon Christoph Bertschy och Sandro Schmid, som fungerade väl tillsammans i maj. Glöm inte heller Ken Jäger, som stod för ett oväntat starkt VM som lagets mest aktiva spelstörande spelare.

Schweiz fick nyligen positiva skadebesked när både Kurashev och Suter var tillbaka före slutet av januari. Kurashev kan användas både högt och längre ner i laguppställningen – han är ingen offensiv motor, men en pålitlig stödpelare. Suter är mer defensivt lagd och lär axla rollen som tredjecenter.

Schweiz saknar många renodlade offensiva spetsar. Hischier är på väg mot sin bästa prognosticerade säsong med runt 27 mål och 60 poäng, och Fiala blir sannolikt den enda andra forwarden som passerar 50 poäng i NHL. Jämfört med Kanada, Sverige och USA saknas den yttersta toppnivån. Men som kollektiv är laget extremt samspelt – och i en kort turnering kan stark kemi väga väldigt tungt.

Schweiz backar i OS 2026

Defensivt är Schweiz nästan alltid stabilt. Man ser sällan laget jaga runt i egen zon – i stället handlar det om disciplin, struktur och total uppoffring. Det fungerar oftast utmärkt: under senaste VM släppte Schweiz bara in nio mål på sju gruppspelsmatcher.

Att ha Roman Josi som ledare skadar förstås inte. Efter en hjärnskakning sent säsongen 2024–25 och en överkroppsskada i oktober har Josi missat mycket hockey det senaste året, inklusive VM. Trots det är han på väg mot knappt 20 mål och 55 poäng med Nashville Predators den här säsongen, samtidigt som han fortfarande håller hög defensiv nivå. Han är inte längre Norris-dominant – men Josi kommer att vara helt avgörande för Schweiz OS-framgång.

J.J. Moser har länge varit publikfavorit i Schweiz och har haft sin bästa säsong sett till defensiva siffror. Poängproduktionen sticker inte ut, men han är en av huvudorsakerna till att Tampa Bay Lightning varit ett hot i Atlantic Division. Han kommer inte vinna Norris – men han förtjänar att nämnas i samtalet.

J.J. Moser har fått sitt definitiva NHL-genombrott i Tampa den här säsongen. Foto: Claudio Thoma/freshfocus



Den enda andra aktiva NHL-backen är Jonas Siegenthaler, en klassisk defensiv specialist. Intressant nog är han ofta bättre offensivt i landslaget än i New Jersey. I Milano lär han främst användas i shutdown-roll, spela 21–22 minuter per match vid behov och vara en nyckel i boxplay.

Bland de icke-NHL-backarna är Andrea Glauser ett namn som sällan får rubriker internationellt, men som schweiziska fans uppskattar stort. Han är konstant involverad i spelet, stark defensivt och vågar slå svåra passningar som kan skapa farliga chanser. Troligen paras han ihop med Josi – en duo med lång gemensam landslagserfarenhet.

Columbus-fans känner igen både Dean Kukan och Tim Berni. Kukan spelade sex säsonger i NHL men aldrig mer än 41 matcher per år. Han är stark, trygg med pucken och gör sällan misstag. Berni tillbringade större delen av säsongen 2022–23 i Columbus, men återvände sedan hem och har skrivit långtidskontrakt. Blue Jackets äger fortfarande hans rättigheter, men en NHL-retur känns avlägsen.

Schweiz målvakter i OS 2026

De flesta NHL-fans har dålig koll på Leonardo Genoni. Men för alla som följer internationell hockey är han ett välkänt namn. Vid 38 års ålder visar han inga tecken på att sakta ner i EV Zug. Han är tidigare NL-MVP, sjufaldig ligamästare, dubbel Spengler Cup-vinnare och trefaldig VM-silvermedaljör.

Genoni kommer från en av de bästa målvaktsinsatserna i turneringshistorien, med 95,3 i räddningsprocent och fyra nollor på sju matcher i VM i maj.

Leonardo Genoni brukar vara vass i den schweiziska landslagströjan.

Foto: Claudio Thoma/freshfocus/Bildbyrån

Om Genoni står, väntar två lugna veckor för Akira Schmid – Schweiz enda aktiva NHL-målvakt. Schmid passerar 30 matcher för Vegas strax efter uppehållet och har haft sin bästa NHL-säsong hittills. Han har främst varit backup eller tredjemålvakt i karriären, men levererar i kortare spurter. I VM 2024 gick han 3–0 med .946 i räddningsprocent bakom Genoni. Han lär få minst en gruppspelsstart, men det är Genonis mål att förlora.

Reto Berra är ett namn många nordamerikanska fans minns. Han spelade 76 NHL-matcher och gjorde till och med mål i AHL 2014–15. Den här säsongen har han varit lysande i HC Fribourg-Gottéron och tog den sista OS-platsen före Stéphane Charlin. Berra är dubbel olympier – men det vore ingen överraskning om han inte får någon speltid.

Sammanfattningsvis bör målvaktsspelet inte vara ett problem. Schweiz har tre rutinerade veteraner – två med NHL-erfarenhet – och målvaktssidan har sällan varit en svaghet i herrturneringar.

Schweiz coach i OS 2026

Patrick Fischer spelade OS både 2002 och 2006. Nu går 50-åringen in i sitt fjärde OS som tränare, med förhoppningen att äntligen leda laget förbi kvartsfinal. Det här är det bästa schweiziska lag han haft till sitt förfogande.

Fischer är i grunden defensivt orienterad, men Schweiz har blivit betydligt mer offensivt aktivt under hans ledning. Med större delen av VM-truppen från 2025 tillbaka bör det inte vara särskilt svårt att få laget i rätt rytm igen.

Avgörande fråga för Schweiz i OS

Kan Schweiz powerplay fortsätta leverera?

Med 32,35 procent var inget lag bättre i powerplay under VM 2025. Schweiz hade dessutom turneringens tredje bästa boxplay, vilket blev avgörande ju tajtare matcherna blev. Powerplay har varit ett av lagets främsta vapen i flera år – och förblev farligt även när både Josi och Hischier var skadade.

Trots det kom nästan en fjärdedel av lagets offensiv i numerärt överläge. Kan Schweiz fortsätta utnyttja öppna ytor kommer motståndarna att få betala.

Nino Niederreiter är en pålitlig veteran med över 1 000 NHL-matcher.

Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Så går det för Schweiz i OS 2026

Tvivla aldrig på Schweiz i herrhockey. Även om guldet är utom räckhåll har laget gång på gång visat att de kan sluta sig samman och mala sig fram till segrar. Grupp A blir tuff, men Schweiz kan hamna rätt i matchups när kvalrundan drar igång.

Därefter kan allt hända. Med tanke på lagets VM-resultat det senaste decenniet räcker det inte längre att ”bara” åka ut i kvartsfinal.

Schweiz trupp i OS 2026

Målvakter

Reto Berra

Leonardo Genoni

Akira Schmid (Vegas Golden Knights)

Backar

Tim Berni (rättigheterna ägs av Columbus Blue Jackets)

Michael Fora

Andrea Glauser

Roman Josi (Nashville Predators)

Dean Kukan

Christian Marti

J.J. Moser (Tampa Bay Lightning)

Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)

Forwards

Sven Andrighetto

Christoph Bertschy

Kevin Fiala (Los Angeles Kings)

Nico Hischier (New Jersey Devils)

Ken Jäger

Simon Knak

Philipp Kurashev (San Jose Sharks)

Denis Malgin

Timo Meier (New Jersey Devils)

Nino Niederreiter (Winnipeg Jets)

Damien Riat

Sandro Schmid

Pius Suter (St. Louis Blues)

Calvin Thürkauf

Schweiz spelschema i OS 2026