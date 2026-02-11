OS 2026: Italien – värdnation och slagpåse

Italien kliver in i OS 2026 som turneringens tydligaste slagpåse. Utan NHL-rutin, utan bredd och med en trupp som till stora delar hämtas från ICEHL är förväntningarna närmast obefintliga. Hemmapubliken kan skapa energi – men i en turnering fylld av världsstjärnor handlar det här mer om att överleva än att överraska, skriver Steven Ellis om Tre Kronors premiärmotståndare.

Brynäs Damian Clara och veteranbacken Thomas Larkin är två nyclespelare för Italien. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Italien har kanske inte en enda spelare med NHL-erfarenhet – men de är utan tvekan turneringens mest mångfacetterade lag. Av de 25 spelarna i truppen har 15 dubbla medborgarskap. De flesta har kanadensisk eller amerikansk bakgrund, men även Tyskland, Sverige och till och med Sydafrika finns representerade.

Tyvärr förändrar det inte Italiens olympiska utsikter nämnvärt. Ingen förväntar sig att de ska vara konkurrenskraftiga – en jumboplacering är det mest sannolika utfallet. Men som värdnation vill Italien bjuda på show, precis som när de vann Division IA-VM i april.

Laget består främst av spelare från ICEHL – ligan som delas mellan Italien, Slovenien och Österrike – och tempot är inte obefintligt. En seger känns osannolik, men kan den olympiska andan räcka för att skapa en mirakelskräll?

Tillbakablick på OS 2006

Herregud – har det verkligen gått så lång tid? Italien spelade senast OS för två decennier sedan och har inte varit i närheten av att kvalificera sig på egen hand sedan dess.

Formatet 2006 var annorlunda: tolv lag delades in i två grupper, där två lag från varje grupp missade slutspelet. En 7–2-förlust mot Kanada i premiären var ingen drömstart, och dagen därpå föll Italien med 6–0 mot Finland (även om det stod 0–0 efter första perioden). Två dagar senare spelade Italien 3–3 mot Tyskland, innan det blev ytterligare en förlust – 4–1 mot Tjeckien. Italien avslutade sedan turneringen med oavgjort mot Schweiz (som tidigare nollat Kanada), vilket åtminstone gav publiken något att glädjas åt.

Italiens forwards i OS 2026

Ja, målskyttet kommer att vara ett problem.

En spelare som kan göra skillnad är dock den tidigare Montreal Canadiens-prospekten Matt Bradley. Han nådde aldrig NHL och spelade bara ett fåtal AHL-matcher, men har varit produktiv de senaste två säsongerna med HC Bolzano och har redan blivit en av Italiens bästa spelare under sitt första år i landslaget.

Bradley väntas spela i förstakedjan tillsammans med tidigare Peterborough Petes-forwarden Tommy Purdeller. Den 21-årige Purdeller har ett av lagets bästa skott. Nick Saracino spelar med Purdeller i Pustertal och har visat hygglig kemi, särskilt i spelvändningar. Det är ingen toppkedja på internationell nivå – men det är Italiens bästa alternativ.

Den svenskfödde forwarden Mikael Frycklund var mycket produktiv i Allsvenskan och ger nu laget ett välkommet spelmotor-tillskott. Han är sannolikt lagets bästa passningsspelare och fysiskt robust. Han kan paras ihop med en skytt som Alex Petan (bror till Nic Petan) eller Dustin Gazley. Petan har inte spelat många VM-turneringar på senare år, men är känd för sin arbetsmoral och sina offensiva instinkter. Gazley har varit Italiens bästa spelare internationellt den här säsongen – inte överraskande med tanke på att han var en produktiv AHL-spelare under stora delar av 2010-talet.

Svensken Mikael Frycklund representerar Italien. Foto: Bildbyrån

Målen kommer att vara svåra att hitta, men Alessandro Segafredo har varit en av Italiens främsta målskyttar de senaste två åren. Den tidigare WHL-spelaren kan ibland hålla pucken lite för länge, men levererar ofta ändå. Diego Kostner är en pålitlig fjärdekedjespelare som offrar allt varje match. Han skjuter inte mycket, men tacklas och blockerar skott. För mer fart finns Tommaso De Luca, som gärna driver pucken in i offensiva situationer.

Utan några verkliga matchavgörande forwards kommer Italien att få det svårt att skapa något större tryck. Lyckligtvis spelar många av spelarna tillsammans under säsongen, vilket ger viss kemi. Men bli inte förvånad om laget avslutar gruppspelet med bara två eller tre mål totalt.

Italiens backar i OS 2026

Som så ofta tidigare lär den tidigare Columbus Blue Jackets-talangen Thomas Larkin leda förstaparet. Den 196 centimeter långe backen spelar rakt och kompromisslöst, men är också skicklig med pucken. Han har ett bra skott och tvekar inte att avlossa det från alla vinklar. Att han burit kaptens-C:et i omkring fem år visar hur mycket hans ledarskap värderas.

Larkin väntas spela tillsammans med Alex Trivellato från Schwenninger Wild Wings. Den 188 centimeter långe backen har varit en del av det italienska landslagsprogrammet i över 15 år. Hans väg upp var långsam – inklusive spel i tredjedivisionen i Tyskland – men i dag är han en stabil pjäs både i klubblag och landslag, ofta som defensiv motpol till Larkin.

Tidigare Västeråsspelaren Alex Trivellato spelar för Italien. Foto: REUTERS/Vasily Fedosenko

Phil Pietroniro har gjort avtryck i den tjeckiska toppligan de senaste åren. Trots att han bara är 175 centimeter lång spelar han fysiskt och tvekar inte att smälla på. Han är heller ingen duvunge med pucken.

Toronto-födde Greg DiTomaso är en av de mer uppmärksammade naturaliseringarna. Han är potentiellt lagets bästa offensiva back och har producerat starka siffror internationellt de senaste två åren. I ICEHL spelar han ofta över 21 minuter per match. Han kan paras ihop med Pusterals Daniel Glira, en rörlig och fysisk back som kan stänga ner motståndare – något han visade även i högsta VM-divisionen.

Bland övriga backar finns veteranen Luca Zanatta, som är smart, kan styra powerplay och har ett bra skott. Tidigare CHL-backarna Dylan Di Perna och Jason Seed väntas fokusera mer på shutdown-spel och kan turas om under turneringen.

Det är ingen hemlighet att Italiens backsida är turneringens svagaste. Men att spela OS på hemmaplan är inte den sämsta motivationen för att prestera över sin nivå.

Italiens målvakter i OS 2026

Målvaktssidan är intressant. Davide Fadani var förstamålvakt när Italien vann Division IA-VM förra året – hans första stora turnering som etta. Han har också varit stark i schweiziska toppligan med EHC Kloten.

Men i förturneringen startade Italien Damian Clara – lagets enda NHL-prospekt – vilket antyder att han kan få förtroendet. 21-åringen är lagets yngsta målvakt, men också den med störst potential. SHL-spelet har varit utmanande periodvis, men att vara startmålvakt som 21-åring är imponerande. Den 198 centimeter långe målvakten ser fortsatt lovande ut och har varit stabil internationellt den här säsongen.

Veteranen Gianluca Vallini, 32, är i dag backup i ICEHL och har främst spelat mindre internationella turneringar. Han har varit tredjemålvakt vid två VM, men lär knappast få speltid i Milano.

Sammanfattningsvis bör målvaktssidan inte vara ett totalt sänke – men den kommer att testas hårt.

Italiens coach i OS 2026

Känner du igen namnet Jukka Jalonen? Det borde du. Han var Finlands förbundskapten 2008–2024 och ledde laget till OS-guld 2022. Nu tränar han turneringens största underdog.

Han coachade även Italien under Division IA-guldet i våras. Jalonen är högt respekterad för sin förmåga att organisera defensiven och få lag att stänga matcher. Uppgiften är enorm – men han kan mycket väl vara den bästa förbundskapten Italien haft internationellt.

Jukka Jalonen leder Italien efter många år som finsk förbundskapten.

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN / kod MT / MT0595

Avgörande fråga för Italien i OS

Kan detta bli starten på något större?

Ingen förväntar sig att Italien ska vara konkurrenskraftigt. De har sällan lyckats hålla sig kvar i högsta VM-divisionen två år i rad, och deras bästa OS-placering – en åttondeplats – kom 1948. Men OS är den perfekta plattformen för utveckling.

Vi har sett hur hockeyintresset växt i Kina och Sydkorea efter deras OS-framträdanden. Att stärka den inhemska sporten är det enda sättet för Italien att ta nästa steg.

Att naturalisera nordamerikanska spelare är en sak – men det leder sällan till långsiktig tillväxt. Att låta italienska NHL-spelare representera landet skulle kanske hjälpa kortsiktigt. Men om ICEHL försvagas riskerar den inhemska utvecklingen att stanna av. För att nå upp till nivån hos exempelvis Danmark eller Lettland krävs en hållbar modell.

Så går det för Italien i OS 2026

Det är alltid speciellt för värdnationen att spela inför hemmapublik på världens största scen. Efter allt prat om arenabyggen och förseningar blir det fint att inleda mot Sverige.

Men när den första euforin lagt sig väntar en tuff verklighet. Till skillnad från Sydkorea och Kina slipper Italien inte möta NHL-superstjärnor. Det här blir ingen glädjeresa – men det blir ett minne för livet för de 25 spelarna.

Italiens trupp i OS 2026

Målvakter

Damian Clara (Anaheim Ducks)

Davide Fadani

Gianluca Vallini

Backar

Dylan Di Perna

Gregory Di Tomaso

Daniel Glira

Thomas Larkin

Phil Pietroniro

Jason Seed

Alex Trivellato

Luca Zanatta

Forwards

Matthew Bradley

Tommaso De Luca

Cristiano DiGiacinto

Luca Frigo

Mikael Frycklund

Dustin Gazley

Diego Kostner

Daniel Mantenuto

Giovanni Morini

Alexander Petan

Tommy Purdeller

Nick Saracino

Alessandro Segafredo

Marco Zanetti

Italiens spelschema i OS 2026

11 februari vs Sverige: 21.10 svensk tid

13 februari vs Slovakien: 12.10 svensk tid

14 februari vs Finland: 16.40 svensk tid