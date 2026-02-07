Finland var på väg att kliva ur underdog-skuggan – tills verkligheten slog till. OS 2026 spelas utan lagkaptenen Aleksander Barkov, med ett tunnare lag än på länge och ett arv som plötsligt måste bäras kollektivt. Ändå finns det få lag som är farligare än Finland när förväntningarna sänks, skadorna staplas och ingen längre tror på dem. Frågan är om det räcker hela vägen till ännu ett OS-podium.

Dallas Stars-duon Miro Heiskanen och Mikko Rantanen blir enormt viktiga för Finland i Milano-OS. Foto: Bildbyrån (montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Finland hade nästan lyckats skaka av sig den envisa underdog-stämpeln. Efter att i årtionden ha varit den ständiga överpresteraren i best-on-best-turneringar hade den finska talangpoolen mognat till den punkt där den förtjänade en plats i den absoluta världstoppen. Från Miro Heiskanen till Aleksander Barkov till Mikko Rantanen – landslaget drypade av stjärnkraft.

Men tvingas Finland spola tillbaka sin identitet i Milano under OS 2026? Barkov, Finlands lagkapten och utan tvekan lagets viktigaste spelare, missar vinterspelen medan han rehabiliterar avslitna kors- och ledbandsskador som han ådrog sig under Florida Panthers första träning i höstas. Utan sin förstacenter och främsta shutdown-forward ser Finland betydligt tunnare ut. Dessutom saknas målskytten Patrik Laine, som är på väg tillbaka från en bukskada, samt målvakten Ukko-Pekka Luukkonen, som ådrog sig en underkroppsskada förra veckan.

Ett tunnare lag kräver därmed ett ännu större kollektivt ansvar – men historiskt sett har Finland varit som bäst när de underskattas. De har tagit medalj i herrarnas ishockey i sex av de åtta senaste OS-turneringarna och i fyra av fem OS under NHL-eran. Kan ”lejonen” klösa sig fram till ännu ett podium 2026?

Tillbakablick på OS 2022

När NHL drog sig ur OS i Peking bara veckor före turneringsstart på grund av covid-19 blev mästerskapet en parentes för de flesta hockeynationer. Inte för Finland. Vinterspelen 2022 resulterade i landets första OS-guld någonsin på herrsidan.

Med en trupp fylld av etablerade europeiska proffsspelare och före detta NHL-spelare gick Finland rent genom turneringen med sex raka segrar. Sakari Manninen ledde laget med fyra mål och sju poäng på fem matcher, backen Mikko Lehtonen togs ut i OS All-Star Team och målvakten Harri Säteri var fullständigt fenomenal med en räddningsprocent på 96,2 över fem matcher.

Finland hamnade i underläge med 1–0 mot det ryska olympiska laget i första perioden av finalen men vände till 2–1 efter att Hannes Björninen gjort segermålet tidigt i den tredje perioden. Guldet kom 70 år efter att Finland för första gången deltog i OS i herrarnas ishockey.

Finlands forwards i OS 2026

Trots att några nyckelspelare saknas ställer Finland upp med ett av de starkare anfallen i turneringens tolvlagsfält i Milano. Forwardssidan innehåller stjärnor som Mikko Rantanen och Sebastian Aho, den mångsidige centern Roope Hintz samt Stanley Cup-mästaren Artturi Lehkonen. Dessa fyra är givna kandidater att bilda förstauppställningen i powerplay tillsammans med världsklassbacken Miro Heiskanen.

Sebastian Aho kan bli Finlands förstacenter i Aleksander Barkovs frånvaro.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Heiskanen kommer att spela en avgörande roll i att transportera pucken upp i banan – ett moment som Finland saknade vid 4 Nations Face-Off, där han missade turneringen på grund av skada.

Centern Anton Lundell har tagit ett stort kliv den här säsongen när han ersatt Barkov i Florida, och ”Baby Barkov” kommer att få ett liknande ansvar i OS. Teuvo Teräväinen och Eeli Tolvanen ledde Finland i mål respektive poäng i VM 2025 och kan kliva in i offensiva roller eller powerplay om det behövs.

Även om hela den finska forwardssidan består av NHL-spelare och därmed har en hög lägstanivå krävs det i synnerhet att Rantanen höjer lagets högstanivå. Han underpresterade i 4 Nations med ett mål och noll assist på tre matcher, men befann sig då mitt i en kaotisk säsong där han bytte klubb två gånger. I Stanley Cup-slutspelet 2024–25 med Dallas Stars var han däremot dominant i perioder, i ett lag fullt av finska lagkamrater som nu följer med honom till OS. En trygg och självsäker Rantanen är tillräckligt bra för att bära Finland till en medalj. Topp-tunghet kan fungera – om toppspelarna är heta.

Finlands backar i OS 2026

Finland kollapsade defensivt i 4 Nations och släppte in hela 4,67 mål per match, men ett undermåligt målvaktsspel bidrog till siffrorna. Det finns anledning att tro att det egna försvaret kommer att vara stabilare den här gången – även utan Barkov.

För det första är Heiskanen på plats för att skugga motståndarnas bästa spelare och, vid behov, spela nära halva matcherna. Han kan paras ihop med sin vanliga Dallas-partner Esa Lindell, och de två kan tillsammans hantera merparten av de svåraste matchups. Niko Mikkola, en fysisk mittbacksbrutal, är dubbla Stanley Cup-mästare med Florida Panthers och har samlat på sig enorm rutin från stora matcher de senaste åren. Nikolas Matinpalo är nu en etablerad NHL-spelare snarare än ett oprövat kort, vilket han var vid 4 Nations förra året.

Esa Lindell kommer att logga tunga minuter i Milano. Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Rasmus Ristolainen tillför ytterligare en viktig back som missade förra turneringen och kan fungera som en stor, rörlig minutätare. Om Heiskanen behöver vila kan Lehtonen kliva in som pucktransportör och bidrar dessutom med vinnarkultur som den enda spelaren i truppen som var med och tog OS-guld 2022.

Finland har också gott om forwards som man kan lita fullt ut defensivt – från Lundell till Panthers-lagkamraten Eetu Luostarinen, till Joel Armia och Kaapo Kakko. Det här är ett lag som kommer att vara jobbigt att möta, inte minst tack vare sin stora och fysiska backsida, och som har flera starka alternativ i boxplay.

Finlands målvakter i OS 2026

Vad var det egentligen som hände? Målvaktsspelet var tänkt att vara en styrka för Finland i 4 Nations – men det blev en fullständig katastrof. Juuse Saros och Kevin Lankinen släppte in 13 mål på 83 skott över tre matcher, vilket gav en kombinerad räddningsprocent på .843 – siffror som inte ens hade räckt på 1980-talet.

Saros förlorade förstaspaden till Lankinen efter bara en match, där han släppte sex mål på 32 amerikanska skott. Trots det är det Saros som har målet att förlora i Milano. Finland visade tydligt sin tilltro genom att utse Saros till en av sina ”First Six”-spelare redan i juni förra året. Han befäste sin position med ett upprättande VM 2025, där han noterade 1,67 insläppta mål per match och 94,3 i räddningsprocent över sex matcher.

Juuse Saros är Finland odiskutabla förstaval mellan stolparna. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Saros har den högsta kapaciteten i laget som målvakt och har ofta spelat på All Star-nivå under sin karriär. Problemet är att när man är en av de minsta målvakterna i ligan – 178 cm och 81 kilo – blir målet väldigt stort när formen sviktar, vilket vi såg i 4 Nations. Lankinen, en rutinerad NHL-etta/tvåa, kan återigen få hoppa in om Saros inleder svagt. Joonas Korpisalo, som ersätter skadade Luukkonen, har också visat sig kunna stjäla matcher under kortare perioder i sin karriär. Erfarenheten finns – på pappret borde målvaktsspelet inte vara en svaghet.

Finlands coach i OS 2026

Antti Pennanen har varit ett välbekant namn bakom olika bänkar inom finsk hockey i närmare två decennier. Han var assisterande tränare för Finlands JVM-lag som tog guld på hemmaplan 2016, där Kasperi Kapanen avgjorde i förlängning. Pennanen tog över som förbundskapten i september 2023 och ledde både Finlands 4 Nations- och VM-lag förra året.

Han har även haft stora framgångar på klubblagsnivå och vann både SM-guld och utmärkelsen Årets tränare med HPK säsongen 2018–19. Inför 4 Nations hade Pennanen aldrig tidigare coachat ett lag fullt av NHL-spelare, och den erfarenheten – trots de svaga resultaten – bör vara värdefull i Milano. Han är en intelligent och kommunikativ tränare som har lätt att nå sina spelare och dessutom ibland arbetar som terapeut.

Avgörande fråga för Finland i OS

Kan Finland göra sin extrema lagkemi till ett vapen?

Ingen nation har fler spelare samlade i färre klubblag än Finland. ”Finnish Five” i Dallas Stars 2024/25 – kedjan med Mikael Granlund, Roope Hintz och Mikko Rantanen samt backparet Lindell–Heiskanen – återförenas i turneringen. Rantanen och Lehkonen är tidigare lagkamrater, likaså Aho och Teräväinen. Lundell och Luostarinen var kedjekamrater genom hela Floridas Stanley Cup-slutspel 2024/25, där även Mikkola ingick. Saros och Lankinen delade kasse i Nashville.

Detta är bara några exempel på den interna koppling som finns i laget. I en kort turnering bör spelare med inarbetad kemi ha ett övertag i teorin – och Finland behöver hitta varje möjlig fördel för att kompensera för sina skador.

Mikael Granlund var med redan i OS 2014.

Foto: Bildbyrån.

Så går det för Finland i OS 2026

Man tittar på Kanadas, USA:s och Sveriges trupper och undrar hur någon ens ska kunna hota dem. Man känner med de Barkov-lösa finnarna – och så tittar man igen och inser hur många bra NHL-spelare, och stjärnor på NHL-nivå, som fortfarande finns i laget.

Vi ska inte räkna bort Finland för hårt. De är fortfarande tydligt det fjärde bästa laget i turneringen, i ett eget skikt, och allt som krävs är en studs eller ett misstag från någon av giganterna för att Finland återigen ska armbåga sig in i medaljstriden – precis som de har gjort så många gånger förr.

Gruppspelsmötet mot Sverige kommer att bli något utöver det vanliga. Insatserna kommer att vara enorma – det blir den första stora best-on-best-OS-duellen mellan rivalerna sedan semifinalen i Sotji 2014.

Finlands trupp i OS 2026

Målvakter

Joonas Korpisalo (Boston Bruins)

Kevin Lankinen (Vancouver Canucks)

Juuse Saros (Nashville Predators)

Backar

Miro Heiskanen (Dallas Stars)

Henri Jokiharju (Boston Bruins)

Mikko Lehtonen (ZSC Lions)

Esa Lindell (Dallas Stars)

Olli Määttä (Utah Mammoth)

Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators)

Niko Mikkola (Florida Panthers)

Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers)

Forwards

Joel Armia (Los Angeles Kings)

Sebastian Aho (Carolina Hurricanes)

Mikael Granlund (Anaheim Ducks)

Erik Haula (Nashville Predators)

Roope Hintz (Dallas Stars)

Kaapo Kakko (Seattle Kraken)

Oliver Kapanen (Montreal Canadiens)

Joel Kiviranta (Colorado Avalanche)

Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche)

Anton Lundell (Florida Panthers)

Eetu Luostarinen (Florida Panthers)

Mikko Rantanen (Dallas Stars)

Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks)

Eeli Tolvanen (Seattle Kraken)

Finlands spelschema i OS 2026

11 februari vs Slovakien: 16.40 svensk tid

13 februari vs Sverige: 12.10 svensk tid

14 februari vs Italien: 16.40 svensk tid