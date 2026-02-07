Nytt Novovirus-fall – landslaget har isolerats

Det finska damlandslaget drabbades hårt av Novoviruset.

Flera smittades och laget isolerades – vilket sköt upp Finlands OS-premiär mot Kanada.

Nu har även det schweiziska landslaget drabbats.

Här går Schweiz ut för OS-invigningen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN / kod VG / VG0860

Det finska landslaget är på bättringsvägen, och ser nu ut att kunna spela matchen mot USA. Finländskorna fick en mardrömsstart på turneringen efter att Novoviruset spred sig bland spelarna. Då isolerades laget och matchen mot Kanada sköts upp.

Men olyckan kom inte ensam och Novoviruset har nu nått Schweiz. Till följd av det har den schweiziska OS-truppen isolerats efter premiären de spelade mot Tjeckien. Ett positivt test till viruset ska ha gjorts, men i nuläget är spelaren isolerad liksom resten av laget.

Inga andra spelare en den positiva till Novovirus ska visa upp tecken på symtom. Det meddelar det schweiziska förbundet.

Till följd av isoleringen kunde inte det schweiziska landslaget vara med under OS-invigningen på Stadio San Siro i Milano.