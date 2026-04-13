Linus Ullmark nobbades till hemma-VM i Stockholm förra året och kom inte heller med i OS-truppen tidigare i år.

Nu öppnar 32-åringen upp och känslorna efter att ha missat båda turneringarna.

−Det var skitjobbigt, det var det faktiskt, säger Ullmark till Viaplay.

Linus Ullmark berättar om känslorna att inte få spela för Tre Kronor.

Linus Ullmark har varit en av NHL:s bästa målvakter i ett antal säsonger och de flesta ansåg att han skulle vara given för Tre Kronor i ett OS-lag. Men efter att ha varit med i 4 Nations Face-Off 2025 missade Ullmark sedan både VM i Stockholm förra året samt OS i Milano för ett par månader sedan. Inför hemma-VM 2025 var Ullmark tydlig med att han ville spela VM, men berättade sedan att han hade fått nobben av landslagsledningen som i stället valde att satsa på Jacob Markström, Arvid Söderblom och Samuel Ersson som målvaktstrion.

I år har Ullmark haft en tuffare säsong och då lämnade han överraskande utanför truppen helt och hållet. Tre Kronor satsade på Jacob Markström, Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt som OS-målvakter och Ullmark fick inte följa med till Italien.

Linus Ullmark: ”Bitter, förbannad, ledsen, chockerad”

I en intervju med Viaplay öppnar Ullmark nu upp om känslorna kring de båda landslagsnobbarna.

− Bitter, förbannad, ledsen, chockerad… Det handlar väl ganska mycket om sin egen stolthet och mina egna värderingar om mig själv och det jag kan bidra med. Ingenting handlar om de andra utan det handlar bara om min egen värdering om mig själv, säger Ullmark och fortsätter:

− Det är ju det som har varit jobbigt. Framför allt när man hade möjligheten att spela ett hemma-VM i Stockholm och Avicii Arena, men inte bli betrodd. Det var skitjobbigt, det var det faktiskt. Det var verkligen något som jag tänkte att det kunde bli någon form av pricken över i:et. Vi åkte ut i första rundan och nu har jag möjligheten att avsluta på topp och vilken plats är bättre att göra det än på hemmaplan? Sedan blev det inte av.

Svarar om OS-nobben: ”Väldigt jobbig tid”

Efter att inte ha fått spela VM i Stockholm såg Linus Ullmark i stället fram emot OS. Där blev han dock inte heller uttagen.

− Då tänkte man inför i år också att nu har jag möjligheten att få vara med på mitt första OS. Jag tyckte väl under lång tid att jag har bevisat och gjort vissa saker i min karriär som har skulle lett mig till att vara med i OS-truppen. Men det funkar ju inte så heller utan man kan ju inte bara gå på gamla meriter. Landslagsledningen tar ju beslut utefter vad de tror är bäst för tillfället. Många gånger kan det ju kanske vara så att man inte håller med i deras beslut. Det är ju fine. Det är ju deras beslut.

− Jag kan ju vara förbannad och så för att de inte tog ut mig, men jag tror att alla som inte blev uttagna till respektive OS-trupper var förbannade och tänkte att ”jag borde vara med”. Så det var en väldigt jobbig tid att känna att ”nu är grabbarna där och spelar i sin OS-turnering och jag skulle ju vara där, gud vad häftigt det hade varit att uppleva det”. Men det blev inte av, tyvärr.

Även om Linus Ullmark gärna hade spelat OS erkänner han nu att det kanske var positivt för honom att få ett break från ishockeyn genom att inte åka till Milano. Ullmark tog nämligen en paus från ishockeyn strax innan årsskiftet för att fokusera på sin mentala hälsa. Han kom sedan tillbaka i början av februari och har fullföljt säsongen där Ottawa Senators har spelat till sig en slutspelsplats.

− Så här i efterhand kanske det var det bästa för mig själv. Jag fick tid att egentligen vara mig själv och vara med familjen. Vi kunde ta oss härifrån, åkte till Bahamas och njöt där i sju dagar och kunde bara vara borta från hockeyn mitt i alltihopa, säger Ullmark till Viaplay och fortsätter:

− Folk tror liksom att jag inte var tillgänglig för OS på grund av det här, men det har inte med det att göra. Det hade inte spelat någon roll vad beslutet hade blivit så här i efterhand. Jag hade fortfarande tagit beslutet att ta en paus från hockeyn, i vilket fall som helst. Jag tror inte precis att det hade förändrat hur jag mådde då.

Osäker kring eventuellt VM-spel med Tre Kronor

Om Ottawa Senators skulle åka ut tidigt i slutspelet, likt hur det blev i fjol, menar Linus Ullmark dock att det är långt ifrån säkert att han skulle vilja spela VM för Tre Kronor i Schweiz även om möjligheten gavs.

− Tveksam, väldigt tveksam. Att spela för Tre Kronor är den absolut största äran, det spelar ingen roll om det är VM, World Cup, OS eller 4 Nations. Det är något som vi alla vill och har väldigt mycket stolthet över. Men hockeyn kommer bara att vara en del av ett liv en viss tid framöver, men jag själv och min familj kommer finnas i 40, 50, förhoppningsvis 60 år till. Jag behöver se till vad som blir bäst för mig själv och bäst för oss. Är det bästa för mig att tacka ja till en eventuell VM-uttagning? Eller är det bästa för mig att stänga boken på säsongen 2025/26 och lägga det på is för att fokusera på familjelivet och sedan ta nästa säsong? Det får vi se. Jag kan tyvärr inte svara på det exakt nu. Jag vet att de tankarna kommer jag att ha just då, säger målvakten.

Linus Ullmark har spelat 49 matcher för Ottawa Senators under säsongen och har 89,1 i räddningsprocent samt 2,73 GAA. Totalt har han gjort 340 NHL-matcher över elva säsonger i världens bästa hockeyliga, vilket är sjätte mest bland alla svenskar i ligans historia. 2023 blev han den tredje svensken genom tiderna att vinna Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt. De tidigare svenska vinnarna är Pelle Lindbergh 1985 och Henrik Lundqvist 2012.

