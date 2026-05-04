Montreal besegrade Tampa Bay i avgörande matchen
- Montreal vann med 2–1 mot Tampa Bay
- Alex Newhook avgjorde för Montreal
- Dominic James nätade för Tampa Bay
Segern borta i avgörande matchen med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0) gör att Montreal nu har avgjort matchserien mot Tampa Bay i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Montreal vann med 4-3 i matcher.
Tampa Bay–Montreal – mål för mål
Nick Suzuki gav Montreal ledningen efter 18.39 med assist av Kaiden Guhle och Josh Anderson.
Efter 13.27 i andra perioden slog Dominic James till framspelad av Charle-Edouard D’Astous och Gage Goncalves och kvitterade för Tampa Bay.
11.07 in i tredje perioden fick Alex Newhook utdelning på pass av Lane Hutson och Kaiden Guhle och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 1–2.
Montreal är nu klart för kvartsfinal.
Tampa Bay–Montreal 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)
Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup
Första perioden: 0–1 (18.39) Nick Suzuki (Kaiden Guhle, Josh Anderson).
Andra perioden: 1–1 (33.27) Dominic James (Charle-Edouard D’Astous, Gage Goncalves).
Tredje perioden: 1–2 (51.07) Alex Newhook (Lane Hutson, Kaiden Guhle).
Utvisningar, Tampa Bay: 2×2 min. Montreal: 3×2 min.
Slutresultat i serien: Tampa Bay–Montreal 3–4 (bäst av 7)
