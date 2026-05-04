Colorado avgjorde i slutperioden mot gästande Minnesota

Colorado vann med 9–6 mot Minnesota

Colorado vann hemma mot Minnesota i Stanley Cup, kvartsfinal herr. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Cale Makar 8–6 och 46 sekunder senare Nathan MacKinnon 9–6. Matchen slutade 9–6 (3–2, 2–3, 4–1).

I första perioden var det Colorado som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Colorado utökade ledningen genom Nick Blankenburg på pass av Valerij Nitjusjkin och Cale Makar efter 4.16 i andra perioden.

Minnesota gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 4–2 till ledning med 4–5.

Colorado kvitterade till 5–5 genom Devon Toews framspelad av Valerij Nitjusjkin och Sam Malinski.

Colorado hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.21 genom Cale Makar och gick upp till 7–5 innan Minnesota svarade.

Segern skrevs till slut till 9–6 för Colorado.

Devon Toews gjorde ett mål för Colorado och tre målgivande passningar, Nathan MacKinnon gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Cale Makar gjorde två mål och ett målgivande pass och Martin Necas hade tre assists. Quinn Hughes gjorde ett mål och två assist för Minnesota.

Colorado vann senast lagen möttes, i mars 2026, med 3–2 i Ball Arena.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lagen möts igen onsdag 6 maj 02.00.

Colorado–Minnesota 9–6 (3–2, 2–3, 4–1)

Stanley Cup, kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (11.12) Sam Malinski (Martin Necas, Devon Toews), 2–0 (12.04) Jack Drury (Logan O’Connor), 3–0 (13.13) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon, Martin Necas), 3–1 (15.02) Marcus Johansson, 3–2 (16.04) Ryan Hartman (Quinn Hughes, Kirill Kaprizov).

Andra perioden: 4–2 (24.16) Nick Blankenburg (Valerij Nitjusjkin, Cale Makar), 4–3 (26.45) Vladimir Tarasenko (Jakov Trenin, Michael Mccarron), 4–4 (32.43) Quinn Hughes (Danila Jurov), 4–5 (36.55) Marcus Foligno, 5–5 (38.04) Devon Toews (Valerij Nitjusjkin, Sam Malinski).

Tredje perioden: 6–5 (43.21) Cale Makar (Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog), 7–5 (45.43) Nazem Kadri (Ross Colton, Devon Toews), 7–6 (56.01) Mats Zuccarello (Matt Boldy, Quinn Hughes), 8–6 (57.06) Cale Makar (Devon Toews, Martin Necas), 9–6 (57.52) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen).

Utvisningar, Colorado: 5×2 min. Minnesota: 4×2 min.

Nästa match:

Colorado: Minnesota Wild, hemma, 6 maj 02.00

Minnesota: Colorado Avalanche, borta, 6 maj 02.00