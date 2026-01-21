Tyvärr får vi varken se Jonas Brodin eller Leo Carlsson i OS. Frågan är vilka som ska ersätta de båda skadade värmlänningarna. Här listar Måns Karlsson de hetaste kandidaterna – och pekar ut vilka han tror och tycker ligger bäst till.

Kan gå rakt in i första backpar.

Veteranen eller yngligen?

Har öst in poäng – tar han plats i laget?

Han är den enda tänkbara centern som kan ersätta Carlsson.

Så kan Sverige ställa upp efter Brodins och Carlssons återbud.

Skador, skador, skador. Den senaste månaden har vi nästan dagligen fått läsa om nya blågula skador. Det påminner mer och mer om vårt så förtjusande (eller inte) fotbollslandslag där spelarna har fler dagar på skadelistan än det motsatta.

Den här säsongen har redan Jacob Markström, Victor Hedman, Erik Karlsson, Gabriel Landeskog, William Nylander, Rickard Rakell, Elias Lindholm, Elias Pettersson, Joel Eriksson Ek och Marcus Johansson varit på skadelistan. För att nämna några.

Och igår kom alltså beskedet att såväl Leo Carlsson som Jonas Brodin kommer missa OS-turneringen. Sam Hallam kommer behöva kalla in ersättare för dem. Och känslan är att det kommer komma flera återbud innan OS drar igång. Dels i Sverige, men också i andra lag. En stor anledning till det är det otroligt kompakta spelschemat som NHL tvingats ha just med tanke på de olympiska spelen. De spelare som inte är skadade nu kommer definitivt riskera att åka på problem under eller efter OS, med tanke på att det vansinnigt täta spelschemat fortsätter även då.

Problemet för svensk del är att även några potentiella ersättare till Brodin och Carlsson är eller har varit skadade. Jag nämnde Marcus Johansson i genomgången ovan, men skulle också kunna nämna exempelvis Viktor Arvidsson, Rasmus Sandin och Hampus Lindholm som haft lite skadebekymmer under säsongen. Utöver det har vi ju situationen med Linus Ullmark, en annan potentiell reserv, som tvingats ta en paus från ishockeyn av personliga skäl. Och så har vi ju den hemska situationen med Rasmus Dahlins fästmö, som varit allvarligt sjuk. Något som också gjorde att Dahlin behövde ta en kortare paus under säsongen.

Det har kort och gott varit en stökig säsong ur en en blågul synvinkel.

Men lyckligtvis finns det några vassa ersättare att rikta ögonen mot, nu när vi fått beskeden om Brodin och Carlsson. Här listar jag spelarna som skulle kunna bli aktuella.