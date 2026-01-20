Mardrömmen: Leo Carlsson ser ut att missa OS

Han har varit det största blågula utropstecknet i NHL den här säsongen. Nu ser det ut som att Leo Carlsson missar OS efter en skada, precis som Jonas Brodin.

— Just nu är vår arbetshypotes att de inte kommer till OS, säger Sam Hallam till TT.

Leo Carlsson och Jonas Brodin missar OS om inte ett mirakel inträffar.

Foto: Anders Wiklund/TT News Agency/Alamy Live News

Leo Carlsson och Jonas Brodin är två av flera skadade svenska spelare inför OS. Nu ser det också ut som att duon inte kommer att följa med Tre Kronor till Italien. För TT berättar Sam Hallam att man just nu inte räknar med dem.

— Vi räknar med att behöva ersätta både Jonas Brodin och Leo Carlsson. Vi ser inte deras start som trolig, säger förbundskaptenen.

Leo Carlsson har varit det stora svenska utropstecknet den här säsongen. Efter en rivstart på säsongen var han med i toppen av NHL:s poängliga. Innan skadan mattades däremot produktionen av något och 21-åringen står nu noterad för 44 poäng på 44 matcher. Tanken var också att han skulle vara en av toppcentrarna i Sveriges OS-lag.

Leo Carlsson och Jonas Brodin missar OS

För Jonas Brodin, 32, kan det vara sista chansen att spela ett OS med Sverige. Backen skadade sig för en vecka sedan mot New Jersey och det ser nu ut att grusa hans OS-dröm.

— Vi ger det ett par dagar till för att se om det händer något extraordinärt. Men just nu är vår arbetshypotes att de inte kommer till OS, säger Hallam.

William Nylander, Victor Hedman, Erik Karlsson, Joel Eriksson Ek och Gabriel Landeskog är fortfarande skadade men där finns det fortfarande hopp.

Source: Sweden @ Elite Prospects