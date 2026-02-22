Bekräftat: Missar OS-finalen

Kanada kommer att få klara sig utan Josh Morrissey i OS-finalen mot USA.

Backen skadades i OS-premiären och är inte redo för spel i finalen.

Josh Morrissey kommer inte att spela i dagens OS-final. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Det största frågetecknet för Kanada inför OS-finalen mot USA senare i dag är huruvida lagkaptenen Sidney Crosby kommer att spela eller inte. Enligt Kanadas förbundskapten Jon Cooper är det ett ”game time decision” om Crosby kommer till spel efter sin skada i kvartsfinalen mot Tjeckien.

Däremot står det klart att Kanada kommer att tvinga sig utan en annan spelare i finalen mot ärkerivalen USA. Josh Morrissey åkte på en överkroppsskada redan i OS första match mot Tjeckien. Morrissey, som till vardags spelar i Winnipeg Jets, har inte kunnat spela över huvud taget sedan premiären. Det har varit en kamp mot klockan för att se om backen skulle kunna spela, men nu bekräftar Cooper att Morrissey inte är tillräckligt återställd för att spela i OS-finalen.

– Vi vill att Josh ska kunna spela och hjälpa oss med allt han gör. Tyvärr klarar han inte av det fysiskt. Han skulle inte kunna spela till hundra procent och göra sig själv rättvisa. Därför fattade vi det här beslutet, säger Jon Cooper.

Josh Morrissey missar andra raka finalen med Kanada

Josh Morrissey är en toppback i NHL och har kommit topp tio i backarnas poängliga tre år i rad. Säsongen 2022/23 gjorde han jättesuccé med 76 poäng på 78 matcher och kom tvåa i backarnas poängliga bakom Erik Karlsson. Den här säsongen har 30-åringen noterats för 42 poäng på 56 matcher för Winnipeg Jets.

Morrissey har varit en given back för Kanada i både 4 Nations Face-Off och OS. Förra året missade han dock 4 Nations-finalen mot USA på grund av sjukdom. Nu missar han alltså sin andra stora final med Kanada för andra året i rad.

– Det är väldigt, väldigt tufft. Vi har haft exakt samma samtal nu som vi hade förra året och jag lider verkligen med honom. Det är en grym kille och en fantastisk hockeyspelare, säger förbundskapten Cooper.

