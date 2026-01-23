Nu är det bekräftat. Jonas Brodin kommer inte att spela OS för Sverige.

Minnesota Wild meddelar att backen har opererats och blir borta en längre tid.

Jonas Brodin kommer att missa OS i Milano. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Tidigare har det uppgetts att både Leo Carlsson och Jonas Brodin ser ut att missa OS i Milano nästa månad. Nu har det också kommit en bekräftelse gällande Brodin.

Under natten har Minnesota Wild meddelat att Brodins underkroppsskada tvingar honom att stanna hemma. Backen har genomgått en operation som kommer att hålla honom borta från spel en längre. Det innebär att han missar OS för Tre Kronor. Detta bekräftas av huvudtränaren John Hynes.

– Han har gjort detta vid ett bra tillfälle. Han kommer, helt säkert, att komma tillbaka och spela senare den här säsongen, säger Hynes i natt.

Det är oklart exakt när Jonas Brodin kan vara tillbaka i spel igen. Skadan kommer däremot alltså att hålla honom borta över OS i februari men han förväntas kunna göra comeback igen under slutet av årets säsong. Glädjande nog för Tre Kronor var dock både Erik Karlsson och Joel Eriksson Ek tillbaka från sina skador i nattens NHL-matcher.

Tre Kronor tvingas nu ersätta Jonas Brodin i sin OS-trupp. Det är ännu inte känt vem som plockas in för att ersätta backklippan. Brodin har spelat VM för Sverige både 2024 och 2025 där han har varit en viktig spelare bakom Tre Kronors båda bronsmedaljer. Han var även uttagen till Sveriges trupp i 4 Nations Face-Off för ett år sedan, där blev Brodin bland annat målskytt för Sverige i premiärmatchen mot Kanada.

