Johansson: Det oroar inför resten av turneringen

Sverige hade inga som helst problem med Frankrike utan vann med 4-0. Hockeysverige.se:s krönikör Sophie Johansson om matchen – och fortsättningen av turneringen.

Sophie Johansson om Damkronornas insats.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Sverige kom ut i första perioden, satte tonen på en gång och visade att dom skulle vinna den här matchen. Sedan spelade man av andra och tredje perioden på ett bra sätt. Det är inte heller lätt att gå in och spela när man dominerar så pass som de gjorde.



Jag tycker också att det franska laget var betydligt mycket sämre än jag trodde att de skulle vara. I viss mån gjorde Sverige dem dåliga, men jag tyckte att det var mycket slarv i passningsspelet och de hade inte farten samt tappade mycket spelare. Det Frankrike gjorde bra var att dom gick in och spelade på kropp, hårt och fysiskt, men jag tycker att Damkronorna stod upp väldigt bra där också. Vi hade speciellt några spelare som visade vägen i det spelet. Exempelvis Nicole Hall. Även Hanna Thuvik gjorde en bra match där

Spelarna som utmärkte sig

Om jag ska se på helheten gjorde Thea Johansson det väldigt bra. Jag tycker att Lisa Johansson har gjort en väldigt fin turnering, precis som Hilda Svensson. Nu har hon ännu inte fått i gång målproduktionen, men hon gör många bra saker ute på isen. Emma Söderberg stod sin första match i turneringen. Hon var stabil och gjorde det som krävdes. Det är väldigt svårt att stå en sådan match när man inte får så mycket skott på sig. Frankrike hade något kvalificerat läge och då räddade hon pucken.

Lisa Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Sverige fick två boxplay mot sig och släppte inte till något bakåt där. En viktig spelform framöver. Nu är inte Frankrike en speciellt bra värdemätare, men jag tycker också att Sverige stängde ner Frankrike på ett bra sätt. Man försökte spela enkelt och få ut puckarna, så dom gjorde det bra.



Om jag ska lyfta något som oroar mig lite om vi tittar framåt i turneringen är det noggrannheten. Man slarvar lite ibland. Det kan man göra mot lite sämre lag, men mot bättre lag kommer det definitivt straffa sig. Jag tror det handlar om att skärpan inte alltid är hundra när man känner att man är mycket bättre.

Det blir lätt att man slappnar av och spelar lite svårare än vad man borde göra.

Drömmotståndet i kvarten

Nu väntar Japan på tisdag. Egentligen ser jag inget som skulle göra att Sverige förlorar den matchen. I alla fall inte om Sverige spelar som de gjort i inledande matcherna. Japan har dock ett bra lag och spelar mycket på speed. Det gäller att komma ut med hundra procent fokus och fortsätta spela som man gjort.

Annars kommer det såklart straffa sig.



Sverige kommer av allt att döma sluta etta i gruppen, och jag hoppas på en kvartsfinal mot Tjeckien. Det är ett lag som skulle passa Damkronorna bra.