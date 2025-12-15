Jesper Wallstedt har seglat upp som en stekhet OS-kandidat efter succén i Minnesota. Men han har inte hört något från landslagsledningen.

– Jag har inte fått några personliga meddelanden, säger han i en intervju med svensk media.

Får vi se Jesper Wallstedt i OS?

Foto: Bildbyrån.

Jesper Wallstedt har, statistiskt sett, varit NHL:s bästa målvakt under hösten. Och den svenska målvaktsupptällning som inför säsongen kändes given inför OS, med Filip Gustavsson, Jacob Markström och Linus Ullmark, är plötsligt långt ifrån lika självklar.

Nu har Wallstedt seglat upp som en stekhet OS-kandidat för Tre Kronor.

Men själv har Minnesotas succékeeper inte hört något från Sam Hallam och de övriga i landslagsledningen.

– Nej, inget personligt till mig. Som många av de andra är jag med i de här mejlgrupperna, vad de nu är, men det tror jag alla som spelar här borta är. Men jag har inte fått några personliga meddelanden. Och jag har inte hört något om de här dopinggrejerna som många av de andra har gjort, säger han i en intervju med svensk media.

Jesper Wallstedt: ”Ingen trodde det skulle finnas en chans”

Wallstedt själv menar dock att OS inte är något han funderat speciellt mycket på under säsongen.

– Nej, jag har inte tänkt så mycket på det, helt ärligt. Inför säsongen trodde väl ingen, inklusive jag, att det skulle finnas en chans. Så det har inte slagit mig än. För mig har det bara handlat om att försöka glömma förra året och prestera så gott som möjligt. Jag har bara tagit en match i taget och en träning i taget och fokuserat på att ge vårt lag en så bra chans som möjligt att vinna.

– Mitt mål är att fortsätta vinna matcher, och sen får vi se vad som händer i februari.

Jesper Wallstedt i Minnesota Wild.

Foto: Bildbyrån.

Är du förvånad över att du inte hört något?

– Nej, det skulle jag inte säga. Precis som jag sa tidigare är mitt mål bara att spela så bra som möjligt här. Hade det inte gått lika bra som det gjort nu hade ingen ringt eller hört av sig heller. Jag fokuserar bara på att vinna matcher, och hittills har det gått ganska bra för oss så jag planerar att fortsätta med det.

OS-truppen ska skickas in senast på nyårsafton.

Jesper Wallstedts kaotiska JVM

Wallstedt har sedan tidigare en diger landslagserfarenhet. Han har varit med i två U18-VM med Småkronorna och två U20-VM med Juniorkronorna. Eller ja, tre U20-VM om vi räknar in den turneringen som inleddes men sen avbröts efter ett par dagar. Dessutom har Wallstedt varit med i två senior-VM och fått speltid i ett av de två mästerskapen.

– Det hade varit jävligt kul. Det är klart man vill spela OS och representera Sverige. Alla gånger jag har fått chansen att göra det så har jag tackat ja. Jag vill alltid representera de tre kronorna, och det är alltid en stor ära att få göra det. Det hade varit otroligt häftigt om möjligheten dök upp.

Han har tidigare varit med och vunnit guld i U18-VM och brons i U20-VM samt VM. Men de där JVM-turneringarna Jesper Wallstedt var med om är ihågkomna för något helt annat än det där bronset. Frågan är om någon har varit med om lika märkliga JVM-turneringar som Minnesotas stjärnkeeper.

Först var han med i JVM 2020/2021, men då som backup till Hugo Alnefelt. Wallstedt spelade två matcher inför tomma läktare, till följd av Covid-19. Året efter togs Wallstedt ut igen, då som given etta. Den turneringen avbröts efter ett par dagar till följd av att Covid-bubblan sprack och mängder av spelare testade positivt för den lömska sjukdomen, Men innan avresan hem till Sverige drabbades Wallstedt själv, vilket gjorde att han blev kvar i Nordamerika och fick sitta ensam på ett hotellrum i fem dagar innan han till sist fick möjlighet att åka hem till Sverige.

Jesper Wallstedt var med och tog ett brons i U20-VM, och ett guld i U18-VM.

Foto: Bildbyrån.

Ska se Sveriges premiärmatch

Slutligen återstartades turneringen i augusti 2022. Tredje gången gillt för Wallstedt, som då fick med sig en bronsmedalj hem till Sverige.

– Det är klart att ett inställt JVM, med fem dagar på ett hotellrum med Covid ligger närmast, säger han med ett leende.

– Men jag måste säga att jag har väldigt mycket positiva minnen också. Jag älskade att spela för Sverige i JVM och jag fick ju chansen tre gånger också, om vi räknar med den inställda turneringen. Det är några av de roligaste turneringarna jag varit på med landslaget.

– Och även fast JVM slutade med att jag blev fast på ett hotellrum fick vi ju chansen att spela på sommaren istället, och ta ett brons. Det var himla roligt.

Vinterns JVM spelas i Minnesota, och Wilds hemmaarena i St. Paul är huvudspelplats för turneringen. Det är också där Sverige spelar sina gruppspelsmatcher.

– Jag är taggad på att det kommer hit. V vi svenskar ska försöka gå på premiären, och sen åker ju vi på en lång roadtrip just med tanke på att turneringen spelas här. Man hade ju velat kunna se lite fler matcher, nu när det spelas på vår hemmaplan.

Sverige premiärspelar mot Slovakien, den 26:e december klockan 19:00.

Source: Jesper Wallstedt @ Elite Prospects