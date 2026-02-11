Gruppspelet är avklarat. I helgen börjar allvaret för Damkronorna. I en intervju med hockeysverige.se berättar en av lagets stjärnor, Hanna Olsson, om gruppspelet och vad som blir nycklarna om Sverige ska skrälla sig till en medalj.

– Vi har verkligen fått ihop det och gör det här tillsammans, säger Frölundaforwarden.

Hanna Olsson och Damkronorna inspireras av Juniorkronorna.

Foto: Bildbyrån.

Sverige har inlett hockeyturneringen i Milano på ett övertygande sätt. 18 gjorda mål. Endast två insläppta och tolv poäng på fyra matcher.



– Det låter jättebra och vi är väldigt glada över hur vi presterat under matcherna, men vi är medvetna om att det blir betydligt tuffare i en kvartsfinal, säger en av Sveriges nyckelspelare, Hanna Olsson, till hockeysverige.se och fortsätter:

– Glad också över att vi har kunnat sätta defensiven så pass bra och bara släppt in två mål. Jag tror att det är grunden till att vi har fått ett så pass bra anfallsspel och gjort mycket mål framåt.

— Special teams har fungerat väldigt bra, vilket också är väldigt viktigt i en lång turnering. Vi är glada över hur det har sett ut, men vet, som sagt var, att det blir betydligt tuffare i nästa match.



Hanna Olsson hyllar också gruppen som Damkronorna har på plats i Milano.



– Styrkan i gruppen är just gruppsammanhållningen. Många andra i laget har också sagt det när dom fått frågor om det.

– Alla är väldigt tajta. Vi blev lite inspirerade av JVM-killarna. Dom pratade om att alla blev bästa kompisar på ett par veckor. Vi har jobbat väldigt mycket med gruppen, men vi är ändå ett gäng som hållit ihop under väldigt många turneringar nu. Jag tycker också att vi har en bra mix med både äldre och yngre, men att ändå alla kan hänga tillsammans. Vi har verkligen fått ihop det och gör det här tillsammans, vilket kommer vara vår nyckel för att gå långt i den här turneringen.

Sveriges förstakedja har gjort succé

Så här långt har Frölunda-forwarden svarat för två mål och totalt sex poäng under inledande fyra matcherna.



– Jag har fått vara med och bidra framåt och spelar i en väldigt bra kedja tillsammans med Hilda (Svensson) och Thea (Johansson). Båda är väldigt enkla att spela med.

– Vi har fått ett bra förtroende i powerplay och mycket istid under matcherna. Jag är glad över förtroendet och tycker att jag själv har spelat helt okej. Dessutom har jag fått utdelning, så jag är väldigt glad.

Hilda Svensson och Thea Johansson. Foto: Bildbyrån.

Du förväntas vara en av spelarna som ska leda det här laget, är det då lite extra skönt att fått sätta dit några puckar och även stå för några fina framspelningar?

– Klart att det betyder mycket personligen för självförtroendet, men lite som jag var inne på, att vi är här för att gå långt och ta medaljer. I ärlighetens namn spelar det ingen roll om jag gör noll poäng eller puttar in några poäng bara laget vinner.

– Det är genuint hos alla här att vi ska långt och göra något unikt. Klart att det är både kul och viktigt att vara med och bidra, men jag vill framför allt det ska bra för laget.

Inspireras av svensksuccén på OS

Nu väntar några dagars vila inför kvartsfinalen, vilket Hanna Olsson uppskattar.



– Det betyder jättemycket eftersom det har varit många långa dagar. Vi har absolut haft några spellediga dagar, men har vi tränat på. Det har hela tiden varit videomöten och vi har finslipat på detaljer.

– Det är viktigt för oss nu att få en hel dag ”off” och ladda batterierna fysiskt, men framför allt kommer det vara viktigt mentalt. Tänka bort hockeyn lite och ta in den här energin som är i en OS-by och allt som ett OS innebär runtomkring. Igår såg vi curlingen på TV, när vi tog medalj där. Vi blev även otroligt inspirerade av sprinttjejerna som tog en trippel. Vi vill också vara med och bidra till medaljframgången, absolut.

Felizia Wikner Zienkiewicz, Anna Kjellbin och Hanna Olsson.

Foto: Bildbyrån

Märks framgångarna Sverige haft av i gruppen och bland övriga svenska atleter?

– Ja, absolut. Vi skickade en hälsning häromdagen till Frida (Karlsson) och Ebba (Andersson) som tog första medaljerna.

– Igår satt vi alla och hejade framför curlingen. Sprinten var mitt under uppladdningen till vår match, så den missade vi live. Efter matchen spolade vi tillbaka sprinten på TV:n och kollade om.

– Vi blir, som sagt var, otroligt inspirerande och har en whiteboardtavla där vi ser alla hålltider som vi kan följa under dagen. Dessutom har vi ett vardagsrum, som man kallar det, där det hängs upp på väggen vilka som tagit medaljer, bilder och så vidare. Vi har stenkoll på varandra och det ger oss mycket energi.



Hur mycket visste du om Isabella Wranå innan OS-turneringen?

— Jag har sett henne lite på Tiktok. Där är hon väldigt aktiv, skrattar Hanna Olsson och fortsätter: Däremot kollar jag inte på så mycket curling när det inte är OS. Hon var också med under Olympic Camp på Kreta. Det är också en bra grej, att man har en sådan camp före ett OS där vi verkligen får lära känna varandra eftersom det nu då blir extra kul att följa framgångarna.

Isabella och Rasmus Wranå.

Foto: Bildbyrån.

De kan Sverige möta i kvartsfinal

Om några dagar väntar alltså kvartsfinal för Damkronorna och även om det är en ledig dag kan hon inte helt släppa den ur tankarna.



– Klart att det inte går att koppla bort det helt, men idag gör vi så gott vi kan för att inte spekulera så mycket. Det är inte heller helt klart när eller vilka motståndare det blir. Då är det dumt att börja spekulera kring sådana saker, men taggade är vi redan såklart.

– Samtidigt gäller det att inte bli för taggad för tidigt utan samla energi och verkligen vara redo när pucken släpps. Det ska bli jätteroligt.

Imorgon avgörs det om Sverige får möta Kanada, Finland eller Tjeckien. Besegrar Kanada Finland i morgondagens gruppavslutning får Sverige möte Tjeckien. Skulle Finland ta två poäng väntar just Finland. Tar Finland tre poäng väntar mardrömsmotståndet Kanada.



Får jag ett svar om jag frågar dig vilka dina önskemotståndare är i en kvartsfinal?

– (Skratt) Nej. Vi ville slippa USA och Kanada. Vi har satt oss i ett bra utgångsläge för vår del genom att vinna gruppen och gå rent.

– Vi var gjort det vi kan påverka. Nu är det bara att vänta ut vilka motståndare det blir. Oavsett vilka det blir kommer vi vara riktigt taggade, avslutar Hanna Olsson.

