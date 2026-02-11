Duon petas i premiären mot Italien: ”Det är konkurrens”

Marcus Johansson och Hampus Lindholm kallades in som reserver.

Nu står det klart att de inte får chansen i OS-premiären mot Italien.

– Det är konkurrens, säger Sam Hallam om beslutet enligt Expressen.

Marcus Johansson och Hampus Lindholm petas. Foto: Bildbyrån

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

OS-truppen är två utespelare för stor, när man till varje match ska välja ut en laguppställning. Till den första matchen står det nu klart vilka spelare som får chansen i premiären – och vilka som petas.

Det är de två inkallade reserverna, Boston Bruins-backen Hampus Lindholm och Minnesota Wild-forwarden Marcus Johansson, som får finna sig vid att ställas åt sidan. William Nylander, som varit skadad, gick på is under förmiddagen och är med beskedet kring den petade duon en av 13 forwards som ställer upp i kväll.

Hallam: ”Det är konkurrens”

Hampus Lindholm ersatte Marcus Johanssons lagkamrat i Wild, Jonas Brodin. Samtidigt blev ”Mojo” Leo Carlssons ersättare. Båda fick lämna återbud till spel i OS på grund av skador.

Sam Hallam har meddelat sina beslut för Expressen.

– Det jag har i huvudet är att Marcus Johansson och Hampus Lindholm är utanför truppen, säger Hallam och fortsätter.

– Det är väldigt svårt att ta sig in i en svensk OS-trupp, det är väldigt svårt att ta sig in på sju backar och 13 forwards. Det är konkurrens, säger Hallam.