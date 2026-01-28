Efter alla jobbiga svenska skadebesked inför OS i Milano kommer nu ett positivt tecken. Gabriel Landeskog är tillbaka med lagkamraterna på is efter sin revbensskada – och gör stora framsteg i sin rehab, rapporterar Pierre LeBrun på The Athletic.

– För Gabbes del hoppas vi såklart verkligen att han kan komma tillbaka och vara en del av OS, och det ser ut som att det går åt det hållet, säger coachen Jared Bednar.

Gabriel Landeskog gör framsteg i sin rehab inför OS.

Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Jonas Brodin och Leo Carlsson har redan strukits och ersatts av Hampus Lindholm och Marcus Johansson. Victor Hedman och William Nylander väntar fortfarande på att göra comeback medan Elias Lindholm klev av skadad för Boston Bruins i nattens möte med Nashville.

Det har varit en hel del jobbiga skadebesked för Sam Hallam och Tre Kronor inför OS i Milano nästa månad.

Men nu i alla kommer positiva rapporter gällande Gabriel Landeskog. Pierre LeBrun på The Athletic rapporterar att svensken var på is med sina lagkamrater i Colorado Avalanche under tisdagen. Efteråt gav coachen Jared Bednar ett par lovande uppdateringar kring svenskens skadestatus.

– Han gör definitivt framsteg. Han har varit på isen i några dagar nu och blir bättre. Han gör mer i gymmet. Och det är ett stort tecken för mig. När man kan vara kvar på träningarna och köra flytövningar utan kroppskontakt, röra sig runt och inte se alltför obekväm ut … då går man i rätt riktning, säger Bednar.

– För Gabbes del hoppas vi såklart verkligen att han kan komma tillbaka och vara med i OS, och det ser ut som att det går åt det hållet.

Coachen om Landeskogs OS-chans: ”Har förtjänat det”

Det var den 4 januari som Gabriel Landeskog skadades efter att ha brakat in i motståndarkassen under en match mot Florida Panthers. Fram till dess hade han inte missat en enda match efter comebacken efter sin långvariga knäskada.

Bednar erkänner att han som företrädare för Avalanche har dubbla känslor kring Landeskogs OS-deltagande. Men han är samtidigt på det klara med att hans adept har gjort sig förtjänat av möjligheten att spela sitt andra OS efter allt han har tagit sig igenom.

– Det finns alltid en viss nervositet när man har spelare som kanske inte är helt friska, men han kommer att göra det som är rätt. Jag hoppas verkligen att vi får se honom i OS-turneringen, eftersom det är något han verkligen vill – att få spela för sitt land igen, säger Avalanche-coachen.

– Han har förtjänat det, sett till den säsong han haft. Förhoppningsvis faller allt på plats, men det kommer att bli tajt.

Jared Bednar utesluter inte heller att Landeskog kan hinna spela någon match med Avalanche före OS-uppehållet, om rehaben fortsätter att gå enligt plan, skriver LeBrun.

Innan skadan hade Gabriel Landeskog gjort sju mål och 22 poäng på 41 matcher.

Source: Gabriel Landeskog @ Elite Prospects