OS-förbannelsen fortsätter – han klev av skadad i natt

Det verkar vila en förbannelse över de svenska OS-spelarna. I natt klev Elias Lindholm av med en skada – och ska nu undersökas vidare.

Elias Lindholm klev av med en skada i nattens match.

Foto: Bob DeChiara-Imagn Images.

Skadelistan inför OS är lång. Redan har Jonas Brodin och Leo Carlsson tvingats kasta in handduken. Samtidigt som flera andra är osäkra för spel, där bland annat Gabriel Landeskog, William Nylander och Victor Hedman just nu går skadade.

Nu kan vi lägga till ett till namn under kategorin ”osäkra”.

Elias Lindholm utgick nämligen med en skada i Boston Bruins 3-2-seger över Nashville Predators i natt. Den svenska forwarden ska nu undersökas vidare och det återstår att se exakt vad det är för skada han har ådragit sig. Enligt Boston handlar det om en överkroppsskada.

UPDATE: Elias Lindholm (upper-body) will not return to tonight’s game. — Boston Bruins (@NHLBruins) January 28, 2026

31-åringen hade innan nattens match gjort sju poäng på sina fem senaste matcher. Bland annat blev det två mål mot New York Rangers i går natt. OS börjar för svensk del den 11 februari. Det återstår nu att se om stjärnan kommer att kunna ställa upp för Tre Kronor.

I VM på hemmaplan i våras var Elias Lindholm den poäng- och målbästa svensken med åtta mål och 14 poäng. Det hade så klart varit ett riktigt tungt avbräck för Sverige om han inte kommer till spel. Under onsdagen kommer han att genomgå tester.

