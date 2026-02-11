Victor Hedman har dragits med skadeproblem inför OS och missat stora delar av säsongen. Det gör att hans form är ett frågetecken inför turneringen i Milano. I podcasten Gol d’Or diskuterar Måns Karlsson och Uffe Bodin backbjässens status.

– Han har lite svårt att hänga med, säger Karlsson om stjärnan.

Var står Victor Hedman formmässigt inför OS 2026?

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Han har vunnit Norris Trophy som NHL:s bästa back, är tvåfaldig Stanley Cup-mästare och har en Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP från 2020.

Victor Hedman är kort och gott en av Sveriges bästa backar genom alla tider.

Men den här säsongen har varit en utmaning för den nu 35-årige Ö-vikssonen. Skadeproblem med framför allt en armbåge har begränsat honom till 21 matcher för sitt Tampa Bay Lightning i NHL. Han har därmed missat 34 matcher – och gjorde comeback bara en vecka innan avresan till Milano.

Dahlin och Forsling har passerat Victor Hedman i Tre Kronor

Det här är fakta som gör att det finns frågetecken kring backstjärnan inför den stundande OS-premiären. När Måns Karlsson och Uffe Bodin diskuterar Hedman i podcasten Gol d’Oro är det inte helt utan oro för hans dagsform. Karlsson konstaterar att Tampa-kaptenen inte håller samma klass längre.

– När det bara är världsstjärnor på isen i andra laget har Victor Hedman tyvärr lite svårt att hänga med. Jag tycker att det är tydligt att han inte längre är den där förstabacken för Sverige som han varit under ganska många år, säger Karlsson.

Han menar att båda Rasmus Dahlin och Gustav Forsling passerat Hedman i hierarkin över de bästa svenska backarna i NHL.

Kommer det att återspeglas i hur istiden fördelas av Sam Hallam, eller räknas Hedman fortfarande som nummer ett?

