Konflikten: Bojkottar landslaget

Anna Meixner är i konflikt med det österrikiska förbundet.

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Med Hockey-VM tidigarelagt till november är många av SDHL-spelarna borta på landslagsuppdrag denna vecka. Men kvar i Gävle och Brynäs IF Dam är Anna Meixner. Den 32-årige forwarden som är tillbaka i ligan efter ett två säsonger långt PWHL-äventyr.

Det hela handlar dock inte om att Meixner nobbats av Österrike, utan en bojkott från stjärnans sida.

– Jag har spelat för landslaget i 14–15 år tror jag och det har alltid varit en ära. Men nu när jag blivit äldre har jag insett att saker måste ändras, säger hon till Gefle Dagblad efter första träningsmatchen.

Konflikten mellan spelarna och det österrikiska förbundet har pågått i flera år och handlar om förutsättningarna under landslagsuppdragen. Saker som Meixner beskriver som "grundläggande mänskliga grejer".

– Ibland har vi bott på helt oacceptabla hotell där man sover tre-fyra personer i samma rum. Det händer inte alltid men ibland har vi fått herrlagets kläder vilket förstås inte passar oss särskilt bra. Det borde inte vara någon diskussion alls utan det gäller standarder som varit normen i Sverige många år till exempel, fortsätter hon.

Villig att offra VM-drömmen – för nästa generations skull

Allt detta rörs dessutom upp ytterligare när Österrike för första gången kvalificerat sig till högsta divisionen av VM. Om någon lösning kommer att nås innan mästerskapet känns ovisst, enligt Meixner.

– Det har pågått så länge detta och jag skulle lägga min egen dröm om att få spela VM åt sidan om det innebär att nästa generation får det bättre. Jag har fullt fokus på detta nu och kommer inte ge upp förrän något händer, säger hon till GD.

Den här veckan var Österrike tänkta att spela en fyrnationsturnering i Slovakien, men det är oklart hur det blir med den saken. Anna Meixner berättar att hon inte fick en inbjudan, men också att hon tror att planen var att skicka iväg ett lag.

32-åringen från Zell am See har varit kapten för Österrike under flera internationella turneringar och är nu uppe i totalt tolv VM-turneringar på D1A-nivån.