”Börjar närma sig där han var i Ottawa när han var som bäst”

Erik Karlsson stod för en drömassist till 3-0 för Sverige mot Lettland i åttondelsfinalen av OS. Något som fick SVT:s experter att minnas tillbaka på när veteranen var som bäst.

— Det där är den Erik jag kommer ihåg och spelade mot i massa år, säger Henrik Lundqvist i studion.

Sverige tog ledningen med 3-0 i åttondelsfinalen av OS efter en delikatess av Erik Karlsson.

Foto: REUTERS/David W Cerny

Sverige fick en bekväm start mot Lettland och gick ifrån till 2-0 redan i den första perioden. Väl i den andra akten började sedan Tre Kronor snurra och snurra i anfallszonen. Drygt åtta minuter in kom också 3-0 när Erik Karlsson bjöd på en riktig delikatess.

Stjärnbacken snurrade upp letterna och hittade sedan en passning till Filip Forsberg med öppet mål. En aktion som fick experterna i SVT att minnas tillbaka till när han var i sin prime och dominerade i Ottawa.

— Där ser han ut som en toppforward i NHL. Hans skridskoåkning börjar närma sig där han var i Ottawa när han var som bäst, säger Jonas Andersson i SVT.

Sverige leder mot Lettland i åttondelsfinalen av OS

Under karriärens bästa år vann Karlsson tre Norris Trophy, priset som går till ligans bästa back. Samtidigt mötte han inte sällan Henrik Lundqvist, som då var målvakt i New York Rangers. De båda hade flera duster, inte minst i slutspelet. I studion imponerades nu Lundqvist av sin tidigare motspelare.

— Ja, jag håller med. Det där är den Erik jag kommer ihåg och spelade mot i massa år, säger Lundqvist och fortsätter:

— Jag älskar det här: Avancera, avancera och sen ta det till bortre stolpen. Det är så bra och återigen har Sverige två killar som screenar målvakten och det gör det så otroligt svårt som målvakt att se dels skotten men även passningar. Det gör det svårt att reagera på passningarna när man har två killar som täcker.

Erik Karlsson har nu gjort fyra assist på fyra matcher i OS. Lettland reducerade till 3-1 ett par minuter efter Sveriges utökning. Det var då Eduards Tralmaks som hittade nätet. Adrian Kempe och Gabriel Landeskog gjorde Sveriges två första mål i matchen.

