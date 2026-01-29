Elias Lindholm är skadad med bara två veckor till OS-premiären.

Nu ger Boston Bruins ett första besked om svensken.

Elias Lindholm är skadad med bara ett par veckor kvar till OS. Foto: David Zalubowski/AP Photo/Alamy

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Tre Kronor har flera frågetecken i truppen inför den stundande OS-turneringen. Tidigare i veckan blev det klart att Sverige kallar in forwarden Marcus Johansson och backen Hampus Lindholm för att ersätta Leo Carlsson och Jonas Brodin som missar mästerskapet på grund av skador.

Samtidigt går forwarden stjärnor som William Nylander, Victor Hedman och Gabriel Landeskog skadade med osäker status inför OS. Under natten mellan tisdag och onsdag utgick även Elias Lindholm med en skada i Boston Bruins match mot Nashville Predators.

Det är oklart exakt vad som hände men Lindholm ådrogs en överkroppsskada av okänd karaktär som gjorde att han inte kunde fullfölja matchen.

Boston Bruins första besked om Elias Lindholm

Nu kommer Boston också med sitt första besked om statusen på Elias Lindholm efter skadan.

Han deltog inte på Bruins träning under torsdagen och enligt tränaren Marco Sturm bedöms Lindholm nu vara ”dag-till-dag”. Lindholm ska dock fortsatt undersökas av läkare för att bedöma skadans exakta natur och omfattning. Därför finns det fortsatt hopp för att Lindholm ska kunna vara tillbaka i tid till OS, som bara är ett par veckor bort. Men det återstår att se medan Boston Bruins fortfarande håller på att undersöka skadan.

For now, Sturm termed Elias Lindholm as day-to-day. He’s seeing doctors today — steve conroy (@conroyherald) January 29, 2026

Elias Lindholm hade en lite tyngre debutsäsong i Boston Bruins i fjol med 47 poäng på 82 matcher. Han gick även poänglös från 4 Nations Face-Off men gjorde sedan stor succé för Tre Kronor vid VM i Stockholm. Lindholm vann VM:s skytteliga med åtta mål och kom tvåa i poängligan med sina 14 poäng, endast en poäng bakom lagkamraten David Pastrnak som gjorde vann poängligan på 15 poäng. Den här säsongen har 31-åringen sedan studsat tillbaka med 37 poäng på 44 matcher för Boston.

Source: Elias Lindholm @ Elite Prospects