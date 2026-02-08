Damkronorna fortsätter köra över motståndet i OS. Ikväll besegrades Frankrike med 4-0 och laget är redan nu klart för kvartsfinal. Hilda Svensson hyllades stort efter två assistpoäng.

– Hon hittar Thea Johansson konstant, säger SVT:s Maria Rooth.

Hilda Svensson hyllas.

Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Efter 4-1 mot Tyskland och 6-1 mot Italien var tanken att Sverige idag bara skulle städa av gruppens svagaste lag, Frankrike, i OS-turneringen. Och precis så blev det också.

Redan efter 3:39 kom 1-0 genom den stekheta målskytten Thea Johansson, som nätat i samtliga matcher i turneringen. Efter 7:08 kom sedan 2-0, genom Sara Hjalmarsson. Hjalmarsson fick först pucken i huvudet (!) innan hon kunde peta in en lös puck från nära håll.

– Det är en av de första gångerna jag sett det där. Det är lite flyt, men det är runt målet det händer, säger SVT:s Håkan Loob.

Den 19-åriga stjärnforwarden Hilda Svensson låg bakom båda målen, och står noterad för fyra assistpoäng på de tre inledande matcherna i OS-turneringen. Svensson hyllades under matchen stort av SVT:s expert Maria Rooth.

– Hon har ett spelsinne som få har i hela den här turneringen, skulle jag säga. Hon hittar Thea konstant ute på isen.

Damkronorna körde över Frankrike

Innan den första perioden var över hade också ett 3-0-mål kommit. Målskytt den gången? Hanna Thuvik. Drömstarten var ett välkommet trendbrott för Damkronorna, som annars har fått en del kritik just för hur man inlett matcherna.

– Vi sa att vi skulle gå ut och köra från start. Vi har börjat lite knackigt de första matcherna så det var skönt att gå ut och köra mål tidigt. Det rann iväg ganska fort, konstaterade Hilda Svensson.

Tidigt i den andra perioden kom sen också det avslutande 4-0-målet. Lisa Johansson satte då sitt första mål i turneringen.

– Det är en riktig kickstart av Sverige. Det var den höga intensiteten som ledde fram till att man ägde puck. De vinner varenda kamp nere i anfallszon och kan skapa hur mycket som helst egentligen, säger Håkan Loob i SVT.

Förutom Hilda Svensson gjorde över Hanna Olsson (0+2), Sara Hjalmarsson (1+1) och Hanna Thuvik (1+1) två poäng.

Nära gruppsegern

Emma Söderberg fick vakta kassen för första gången i OS 2026 och räddade samtliga 14 skott hon fick på sig.

Sverige har nu bara en gruppspelsmatch kvar, mot Japan. Den spelas på tisdag klockan 12:10. Tar Damkronorna poäng då är man klara gruppsegrare och slipper med all sannolikhet USA och Kanada i kvartsfinal. Redan nu är Ulf Lundbergs lag emellertid klart för kvartsfinal. De kan inte bli sämre än tvåa i gruppen – och tre lag i gruppen går vidare till slutspel.

– Det är något nytt med Damkronorna. Det är härligt att se, säger Maria Rooth.