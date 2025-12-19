Då presenteras den svenska OS-truppen

Lägg in den 2 januari i din kalender – då presenteras nämligen den svenska OS-truppen i ishockey av förbundskapten Sam Hallam. Samma dag väljer också flera andra deltagande nationer att gå ut med sina trupper.

Den 2 januari presenterar Sam Hallam sin OS-trupp i ishockey.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

11 februari kliver Tre Kronor in i OS-hockeyn. Vilka spelare som får chansen att representera Sverige kommer att avslöjas en dryg månad innan dess.

I ett pressmeddelande kallar Svenska ishockeyförbundet till presskonferens fredagen den 2 januari klockan 16.00. Där avtäcker Sam Hallam 25-mannatruppen som ska jaga medalj i Milano.

Sedan tidigare har Hallam redan presenterat sex OS-klara spelare i backduon Victor Hedman och Rasmus Dahlin samt forwardskvartetten Adrian Kempe, Jesper Bratt, Lucas Raymond och William Nylander. Ytterligare 19 spelare ska alltså avslöjas den 2 januari.

Flera andra nationer kommer att gå ut med sina trupper samma dag. Chris Johnston på The Athletic rapporterar att USA och Finland kommer att presentera sina lag den 2 januari medan Kanada tidigare aviserat att de tänker gå ut med sitt lag på nyårsafton – samma dag som spelarna som ska delta måste registreras.

OS 2026 blir det första vinterspelet på tolv år där NHL-spelare deltar i ishockeyturneringen. NHL drog sig ur OS-deltagande 2018 efter att inte ha kommit överens med IOK medan covid-19 satte stopp för deras medverkan 2022. I det nya kollektivavtalet mellan NHL och spelarfackföreningen NHLPA finns även inskrivet att ligan släpper sina spelare till vinterspelen i Frankrike 2030.

Tre Kronors spelschema i OS 2026

Onsdag 11 februari

21.10: Grupp B, Sverige-Italien (TV4/HBO Max)

Fredag 13 februari

12.10: Grupp B, Finland-Sverige (SVT/HBO Max)

Lördag 14 februari

12.10: Grupp B, Sverige-Slovakien (TV4/HBO Max)

