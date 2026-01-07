”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tidigare förbundskaptenen Curt Lundmark saknar SHL-spelare i den svenska OS-truppen – och tycker att Oscar Lindberg borde varit given i Sam Hallams lag.

– De här killarna borde känna att ”jag är med i diskussionen”, säger Lundmark i en intervju med radiokanalen Sportsnack.

Oscar Lindberg borde ha fått plats i den svenska OS-truppen, anser Curt Lundmark. Foto: Bildbyrån

Sam Hallam presenterade sin svenska OS-trupp i fredags och det är många som har haft åsikter om uttagningen.

Den senaste i raden är den en gång i tiden så framgångsrike förbundskaptenen Curt Lundmark. Han förde Tre Kronor till OS-guldet i Lillehammer 1994 och vann tillsammans med Conny Evensson VM-guld 1991 och 1992.

I en intervju med radiokanalen Sportsnack är han förvånad över att inga SHL-spelare kom med i OS-truppen. Men framför allt besviken över att landslagsledningen i ett så tidigt skede ”ströp möjligheten” för det.

– Man gjorde det genom att hela tiden prata om att man skulle ta så kallade stjärnor ifrån NHL. Det borde ha varit att man sporrar även svenska spelare att slåss för en plats i ett OS-lag. Vi har ju alltid haft en eller två spelare med från SHL i de här trupperna även när vi har haft tillgänglighet till NHL-spelare, säger Lundmark.

Curt Lundmark saknar Oscar Lindberg i Tre Kronors OS-trupp

Han saknar framför allt SHL:s poängligaledare Oscar Lindberg i laget.

– Det ser lite lättviktigt ut. Det är ett väldigt offensivt balanserat Tre Kronor, men det är på det sätt som Sam vill jobba. Det är hans sätt att forma ett lag, har jag förstått genom åren, säger Lundmark.

– Jag ser gärna att man har nån sån här balansspelare också. De robusta killarna som träder fram när det blåser emot, när det är nordan vind därute. Då saknar en kille som Oscar Lindberg från Skellefteå som jag tycker gör en helt fantastisk säsong här i Sverige i SHL. Jag tycker definitivt att han borde ta plats i ett sånt här lag. Men det är ingen kritik mot Sam, utan det är så jag skulle ha tänkt om jag hade haft den här rollen.

På följdfrågan om han verkligen ser Oscar Lindberg som en OS-spelare svarar han:

– Jag tycker det, faktiskt. Han har också en del erfarenhet från Nordamerika. Han är ingen duvunge på något sätt. Det är många som saknar tempo hos honom, men om man tittar på Skellefteås matcher… Han är en oerhört skicklig. Han läser spelet, han är ju fenomenal på det. Jag ska inte säga att det är ”Foppa”, men där pucken kommer, där är också Oscar Lindberg på något sätt.

”Det skulle sporra SHL-hockeyn”

Han räknar även upp andra SHL-spelare som han anser borde ha fått känna att de är med och konkurrerar om en plats.

– Jag skulle vilja säga en sån som (Jonathan) Pudas som också gör en fantastisk säsong, (Henrik) Tömmernes från Frölunda. Det är sådana här spelare som jag tycker borde ha fått känna att ”jag är med i diskussionen”. Det skulle också sporra svensk hockey, eller SHL-hockeyn, att bli snäppet bättre. Man vet att man fightas om en plats till ett OS, för det är det största en hockeyspelare kan få uppleva.

OS-hockey för herrar spelas mellan den 11 och 22 februari i Milano. Tre Kronor möter värdnationen Italien i sin öppningsmatch den 11 februari.