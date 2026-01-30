Sverige ska gräva guld i Italien.

Då får Tre Kronor Dam och Herr en ny mållåt – med ett passande tema.

– Jag älskar verkligen hockey och det är ju inte första gången som mina låtar är i hockeysammanhang, säger Lasse Holm.

Lasse Holms schlagerdänga kommer spelas på vägen mot svenska OS-medaljer. Foto: Bildbyrån

1986 gav Lasse Holm ut ”Canneloni, macaroni”, en låt om hans kärlek till italienska maträtter. Den låg på svensktoppen i 13 veckor och blev en succé.

På fredagen meddelar svenska ishockeyförbundet att denna låt blir Tre Kronor Dam och Herrs mållåt under OS i Milano. Låten ska ha tagits fram i samarbete med DeVetDu (som gjort flera mållåtar åt Tre Kronor) och Sebastian Larsson från Bandit Radio.

I pressmeddelandet uttrycker Lasse Holm sin stolthet.

– Jag är så klart stolt att från mitt håll vara med i de Olympiska Spelen. Det är också perfekt tajming för mig då det är exakt på året 40 år sen som jag gjorde den här låten. Jag älskar verkligen hockey och det är ju inte första gången som mina låtar är i hockeysammanhang, säger Lasse Holm.

– Verkligen roligt! Nu önskar jag bara både våra herrar och damer massor av lycka till. Okej, nu tar vi dom!!”

OS-premiären närmar sig

Premiärmatcherna i vinter-OS närmar sig. Damerna går in i matchspel redan nästa torsdag, den 5 februari. Klockan 12.00 ställs man mot Tyskland.

Sex dagar senare är det dags för herrlaget att begå OS-premiär mot hemmanationen Italien, den 11 februari klockan 21.00.