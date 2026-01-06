Storlöftet tar plats i OS-truppen

Alberts Smits kan väljas tidigt i sommarens NHL-draft.

Nu är det 18-årige storlöftet uttagen i den lettiska OS-truppen.

Alberts Smits tar plats i Lettlands OS-trupp.

Foto: Christopher Katsarov/AP/Alamy

Under tisdagsmorgonen presenterade Lettland sin trupp till de kommande olympiska spelen i Milano.

I truppen återfinns sex NHL-spelare i form av Elvis Merzlikins, Arturs Silovs, Uvis Balinskis, Rodrigo Abols, Zemgus Girgensons och Teodors Blugers. I laget återfinns även en av hockeyvärldens mest spännande backtalanger.

Alberts Smits tar plats i Lettlands OS-trupp

På backsidan tar nyss fyllde 18 år gamle Alberts Smits en av platserna. Den storvuxne backen, som kallats den största talangen någonsin från Lettland, är hemmahörande i den finska Liiga-klubben Jukurit, där han den här säsongen gjort tolv poäng (6+6) på 29 matcher.

Tidigare under säsongen har Smits fått chansen att debutera i det lettiska A-landslaget och de senaste veckorna har han spelat JVM med Lettland, där han stod för fem poäng (1+4) på lika många matcher.

Många svenskbekantingar i truppen

I laget återfinns även en rad Sverige-bekantingar. Förutom Rodrigo Abols (tidigare Örebro och Rögle) har även Kristers Gudlevskis (Brynäs och MoDo), Oskars Cibulskis (Brynäs), Roberts Mamcics (Linköping), Kristians Rubins (Västerås och MoDo), Kristaps Zile (Örebro), Martins Dzierkals (Skellefteå), Dans Locmelis (Luleå), Sandis Vilmanis (Luleå) och Renars Krastenbergs (Södertälje och AIK) tagits ut i laget.

Lettland spelar i grupp C i OS och återfinns i samma grupp som USA, Danmark och Tyskland.

Source: Latvia @ Elite Prospects