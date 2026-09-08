Svenskens nya klubb - ersätter skadade stjärnan

William Worge Kreü har hittat en ny klubb.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Sedan slutspelet med Adler Mannheim tog slut har William Worge Kreü stått klubblös. Bjässen har tidigare berättat för Hockeysverige.se om ambitionerna i framtiden . Där han efter ett fint slutspel i Tyskland primärt sökte ett nytt jobb utomlands.

Nu blir det också spel i Schweiz, åtminstone till en början.

26-åringen har nämligen kritat på för Ambrí-Piotta och blir där lagkamrat med Tim Heed. Kontraktet gäller tills att Jesse Virtanen är tillbaka i spel. Färjestads tidigare guldhjälte skadade sig under slutspelet och är fortfarande inte redo för en comeback.

William Worge Kreü till Schweiz

Då får istället LHC-produkten William Worge Kreü chansen att visa upp sig. Tidigare har han spelat för moderklubben Linköping i SHL under flera säsonger. Det har även blivit två SHL-säsonger med Oskarshamn, samtidigt som han förra säsongen även spelade 47 matcher i Finland med Jukurit.

Enligt Eliteprospect gäller kontraktet till den 26 december.

Den schweiziska säsongen börjar om en vecka.