William Worge Kreu lämnade Linköping och stack utomlands.

Foto: Bildbyrån & Alamy.

För första gången i karriären valde William Worge Kreü att lämna Sverige. Den nya destinationen blev i stället Jukurit i Finland. Där blev backen en nyckelspelare och fick spela upp mot 20 minuter per match.

Det blev också tio poäng på 47 matcher i Liiga, hans bästa notering under seniorkarriären.

– Det var faktiskt inte så stor skillnad mot Sverige, hockeyn går lite snabbare för det är mindre rink men utöver det tycker jag inte det var några större skillnader mellan SHL och Finland. Finska ligan höll hög nivå, säger 26-åringen.

I och med att den finska ligan var stängd under den gångna säsongen sålde lagen som missade slutspel av sina spelare. Ett sånt lag var just Jukurit. Det gjorde att svensken hamnade i Adler Mannheim under slutskedet av säsongen.

– Det har varit en lärorik säsong, kan man lugnt säga. Kul och intressant att lära sig nya kulturer och nya länder.

Hur kom det sig att det blev Tyskland?

– Det började bli snack om det runt jul. Då vet jag att vi fortfarande hade chans på slutspel men så fort vi tappade chansen försökte de sälja av. Då ringde Mannheim och det var en bra chans för mig att gå till ett topplag och gå hela vägen till en final. Synd att vi inte lyckades vinna bara.

Kastades rakt in i ett slutspel

William Worge Kreü blev klar för Mannheim den 22 februari. Fem dagar senare spelade han sin första match för klubben och bara någon vecka senare började slutspelet.

Totalt fick han fyra matcher i grundserien innan det blev guldjakt.

– Det var speciellt att lära sig nytt spelsystem och liga på fyra matcher, men det gick jäkligt bra faktiskt. Det var en av de häftigaste arenorna jag har spelat i.

William Worge Kreu i Linköping.

Foto: Bildbyrån.

Hur var kulturen i Tyskland?

– De flesta vet om hur fotbollskulturen är i Tyskland fast inomhus. Vår arena tog 13 000 så det är lite mer folk på alla matcher. Det blir mer fest och ståhej därnere, de får ju dricka på läktaren.

Efter säsongen dröjde det någon vecka innan det stod klart att det inte skulle bli någon fortsättning i den tyska klubben. Inte heller Jukurit var kvar i bilden när sista matchen för säsongen var spelad.

– Jukurit var borta ganska tidigt efter att jag lämnade. Mannheim var intresserade men de hade sajnat upp hela laget inför nästa säsong innan jag kom. Så jag tror de redan hade åtta importer, det fanns inte tillräckligt med plats. Det var en häftig upplevelse att få vara där.

William Worge Kreü står utan kontrakt

Sedan det stod klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Adler Mannheim har William Worge Kreü stått utan kontrakt. Vi är nu inne i juli och det är inte alltför långt kvar innan lagen börjar samlas för nästa säsong.

Men den reslige backen känner ingen stress.

– Det har varit fram och tillbaka, lite intressen här och där. Jag har sagt att jag sitter lugnt i båten tills jag hittar något som känns rätt. Jag väntar på något som blir bra och jag har ingen brådska även om vi är inne i juli nu.

William Worge Kreu.

Foto: Bildbyrån.

Vart siktar du just nu?

– Jag har sagt till agenten att jag är öppen för det mesta just nu. Tyskland och utomlands generellt är intressant. Sen om det är Sverige, Finland eller vad det är spelar inte så stor roll.

De intresserade klubbarna har varit i just Tyskland, Sverige och Finland. Samtidigt som även några lag från alpligan i Österrike har hört sig för.

Vill tillbaka till SHL: "Kommer alltid vara ett mål"

Under karriären har det blivit 245 matcher i SHL för Linköping HC och IK Oskarshamn - och klart är att han en dag vill tillbaka till ligan.

– Ja, det är klart man alltid vill komma tillbaka till SHL. Det kommer alltid att vara ett mål att försöka komma tillbaka. Det är en otroligt bra liga just nu och det är tufft, vilken väg man tar tillbaka är svårt att säga.

William Worge Kreü är bara 26 år och har mycket hockey kvar i sig. När han nu också har fått vara med och känna på hur det är att spela i en final vill han tillbaka till den nivån.

– För mig är målet att spela hockey på så hög nivå som möjligt. Jag spelar hockey för att vinna, det är någonstans det som blir målet med karriären, att få vinna någonting. Var nånstans i världen det är spelar inte så stor roll.