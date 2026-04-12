Färjestads guldhjältes otäcka skada – blir borta länge

För några veckor sedan skadade sig Jesse Virtanen sig illa i en slutspelsmatch med Ambri-Piotta.

Nu står det klart att Färjestads tidigare guldhjältes knäskada håller honom borta i 4–5 månader.

Jesse Virtanen firar SM-guldet med Theodor Lennström. Backstjärnorna var nyckelspelare i succén.

Namnet Jesse Virtanen väcker glada minnen i Karlstad. Över två sejourer, båda över två säsonger, stod backen för hela 136 poäng från blålinjen på cirka 200 matcher och avslutade med SM-guldet 2022.

Sedan dess har den nu 35-årige backen hållit till i HC Ambri-Piotta i Schweiz. Även åren i Schweiz har blivit succé. Veteranen, med ”A:et” på bröstet, har stått för 119 poäng på drygt 200 matcher.

Klubbens besked: Blir borta länge

Men säsongen tog slut i mars. Tolv minuter in i match två av slutspelsserien mot HC Ajoie fick han gå av med en befarad knäskada.

Tidigt konstaterades det att säsongen var över för backen. Men nu står det klart att allvaret i skadan är stort och att han blir borta i så mycket som fyra till fem månader.

”Vi önskar Jesse en snabb och fullständig återhämtning”, skriver Ambri-Piotta på X.