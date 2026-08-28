Oula Palve är fortsatt klubblös efter tiden i Djurgården.

Foto: Mats Andersson/Bildbyrån

Förra året återvände Oula Palve till svensk ishockey när han skrev på för Djurgården på ett avtal för resten av säsongen 2025/26. Palve stod sedan för tio poäng på 20 matcher – och hade -12 vilket var näst sämst i laget – under resterande delen av säsongen.

Efter säsongens slut meddelade Djurgården att Palve inte erbjöds något nytt kontrakt utan fick lämna efter tiden i Stockholm.

Sedan dess har Oula Palve gått klubblös hela våren och sommaren i väntan på en ny möjlighet. Det har varit relativt tyst om 34-åringens framtid men nu kommer nya uppgifter om veteranen.

Oula Palve jagas av klubbar i Finland

Det är podcasten Urheilucast som uppger att det finns ett stort intresse för Oula Palve hemma i Finland. Där jagas han av två Liiga-klubbar som är i en dragkamp om centerns signatur. Eftersom Liiga kommer att ha en "supersäsong" under vintern, där tre lag sedan degraderas då ligan krymper från 17 till 14 lag nästa år, ska klubbarna också vara beredda att erbjuda höga löner för att kunna locka hem Palve.

Oula Palve flyttade till Sverige 2020 när han skrev på för Linköping HC. Under säsongen 20/21 lämnade dock Palve för spel i SHL-konkurrenten Brynäs . Där blev Palve hjälte i kvalet mot HV71 och sköt Brynäs kvar i SHL. Säsongen därpå blev finländaren också intern poängkung i Gävle sedan han gjort 35 poäng på 50 matcher.

2023 lämnade centern sedan Sverige och flyttade hem där han skrev på för Ilves. Palve gjorde stor succé hemma i Finland med hela 64 poäng på 60 matcher vilket var tillräckligt för att vinna Liigas poängliga. Succén gav ett kontrakt i Schweiz där Palve tillbringade ett och ett halvt år innan flytten till Djurgården i fjol.

Totalt har Oula Palve noterats för 90 poäng på 175 SHL-matcher. Nu ser 34-åringen ut att eventuellt kunna återvända hem till Finland där han tidigare gjort 187 poäng på 225 matcher i Liiga.