Europeisk Hockey

Östmans bakslag - borta till årsskiftet

Publicerad 14 september 2026 14:49
Martin Jansson
Martin Jansson
Följ HockeySverige påGoogle news

Kalle Östman har skrivit på för Vasa Sport inför nästa säsong. Nu har han däremot åkt på en skada - och väntas inte göra comeback förrän 2027.

Kalle Östman har fått en tung start på äventyret i Vasa.
Kalle Östman har fått en tung start på äventyret i Vasa.
Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Efter flera säsonger i Leksands IF valde Kalle Östman att flytta till Finland. Där föll valet på Vasa Sport.

Profilen har också inlett säsongen starkt med två poäng på tre matcher för Sport. Men nu kommer ett dystert besked för svensken. Han kommer att bli borta en längre tid med en skada, meddelar klubben. De första rapporterna gör gällande att det inte blir någon comeback förrän efter årsskiftet.

Det skulle alltså innebära att han missar stora delar av säsongen.

Kalle Östman långtidsskadad

Det är också ett tungt lag för Vasa Sport som hoppas mycket på 32-åringen. Bland annat fick han ett "A" på bröstet omgående. I säsongsinledningen har han också tidigt visat att han är en toppspelare i laget.

Kalle Östman får nu rehabilitera och sedan återstår det att se exakt vilken omfattning, och vilken typ av skada, som gäller. Det här är Borlängesonens första utlandsäventyr i karriären. Det efter att ha spelat 330 matcher i SHL för Djurgårdens IF Hockey, Malmö Redhawks och Leksands IF.

Source: Kalle Östman @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Kalle ÖstmanLeksands IF