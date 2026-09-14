Kalle Östman har fått en tung start på äventyret i Vasa.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Efter flera säsonger i Leksands IF valde Kalle Östman att flytta till Finland. Där föll valet på Vasa Sport.

Profilen har också inlett säsongen starkt med två poäng på tre matcher för Sport. Men nu kommer ett dystert besked för svensken. Han kommer att bli borta en längre tid med en skada, meddelar klubben . De första rapporterna gör gällande att det inte blir någon comeback förrän efter årsskiftet.

Det skulle alltså innebära att han missar stora delar av säsongen.

Kalle Östman långtidsskadad

Det är också ett tungt lag för Vasa Sport som hoppas mycket på 32-åringen. Bland annat fick han ett "A" på bröstet omgående. I säsongsinledningen har han också tidigt visat att han är en toppspelare i laget.

Kalle Östman får nu rehabilitera och sedan återstår det att se exakt vilken omfattning, och vilken typ av skada, som gäller. Det här är Borlängesonens första utlandsäventyr i karriären. Det efter att ha spelat 330 matcher i SHL för Djurgårdens IF Hockey, Malmö Redhawks och Leksands IF.