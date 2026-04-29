Uppgifter: Profilen ersätter ”Säcken” i Visby/Roma

Jens Gustafsson tog Troja-Ljungby till Hockeyallsvenskan – fick sparken och återkom.

Enligt Smålandsposten står det nu klart att han fortsätter i Hockeyallsvenskan – och tar över Visby/Roma.

Därmed ersätter han Hans Särkijärvi som huvudtränare för det gotländska laget.

Jens Gustafsson, 52, tog Troja-Ljungby till Hockeyallsvenskan. I en kombinerad roll som tränare och sportchef fick han dock inte laget att flyga direkt i återkomsten till den svenska andraligan. De anställde Tobias Johansson som till slut valde att dra i spaken och sparka Jens Gustafsson

Därmed fick gå redan i december. Då berättade han för Hockeysverige.se om att han blev lite förvånad över beskedet.

— Jag tycker att förväntningarna är ganska höga utifrån att man är nykomling. Den ödmjukheten kanske inte finns där till 100 procent där alla gånger, att vara nykomling i Hockeyallsvenskan.

Uppges klar för nykomlingen

Senare under säsongen återkom han till klubben – efter att sportchefen Tobias Johansson som tidigare sparkat honom lämnat klubben.

Nyligen stod det klart att göteborgaren inte längre kommer att vara i klubben och därmed lämnar för andra gången på ett halvår.

Nu rapporterar Smålandsposten att han är klar som ny huvudtränare för nykomlingen Visby/Roma. Därmed verkar det som att det är klart att Hans ”Säcken” Särkijärvi tackar för sig efter en mäktig och lång karriär. Avslutningen blev en historisk uppflyttning till Hockeyallsvenskan med en klubb som aldrig spelat där.