Berättar om sparkningen: ”Vet inte om dom själva är överens”

Under gårdagen fick Jens Gustafsson sparken från Troja-Ljungby. För Hockeysverige.se berättar tränaren nu om beskedet.

— Den ödmjukheten kanske inte finns där till 100 procent där alla gånger, att vara nykomling i HockeyAllsvenskan, säger 51-åringen.

Jens Gustafsson öppnar upp efter att ha fått sparken av Troja-Ljungby. Foto: Bildbyrån (Montage)

Jens Gustafsson, Troja, blev den första att få lämna sitt tränaruppdrag i HockeyAllsvenskan den här säsongen. Det efter att Troja just nu ligger sist med nio poäng upp till ”säker mark” och laget förlorat de senaste sju matcherna.

— Första tanken var att dom fattade ett felbeslut, säger Jens Gustafsson till hockeysverige.se och fortsätter:

— Så hoppas jag att alla tränare som får sparken tänker. Att man har den självbilden och tron på sig själv. Klart att jag tycker att dom gjort ett felbeslut, men jag respekterar det.

Dock tycker Jens Gustafsson själv att det finns oklarheter kring varför han fick lämna.

— Den motiveringen till beslutet jag fick på mötet var att en enig styrelse utifrån sportsliga resultat, att vi låg sist och tagit för lite poäng. Det är ren fakta för så är det. Vi ligger ju sist.

— Sedan läste jag att sportchefen (Tobias Johansson, reds. anm.) sagt i lokaltidningen att det inte alls hade och göra med att vi ligger sist utan att det var för otydligheten i spelet utan puck och så vidare. Jag vet inte om dom själva är överens om varför.

Jens Gustafsson: ”Var helt övertygad att jag skulle vända på det här”

Blev du överraskad?

— Både ja och nej. Vi lever i den här branschen och har framför allt tagit för lite poäng på hemmaplan. Där av vikande publiksiffror, vilket är vad dom antagligen är oroliga för.

— Jag tycker att förväntningarna är ganska höga utifrån att man är nykomling. Den ödmjukheten kanske inte finns där till 100 procent där alla gånger, att vara nykomling i HockeyAllsvenskan.

— Överraskad kan man aldrig vara i den här branschen. Klart att för varje förlust som kom insåg jag att snöret kommit närmare att brista.

Jens Gustafsson ger sin syn på Trojas tuffa höst som nykomling i HockeyAllsvenskan. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Har den tanken funnits med samtidigt som du jobbat i den dagliga verksamheten med träningar, matcher och allt jobb runt om ett lag?

— Nej, det skulle jag inte säga. Inte så det påverkar mitt arbete. Jag har en massa energi och var helt övertygad att jag skulle vända på det här tillsammans med spelarna.

— Jag tycker att vi har spelat en ganska bra ishockey och varit med i många matcher. Självklart har vi förlorat mycket, men det har varit många jämna matcher som trillat över till förlust. Det är inte så att vi varit helt utspelade i matcherna.

— Jag tycker också att vi gjort det bra med utifrån det spelarmaterialet vi haft med många som inte riktigt har erfarenhet, så jag trodde någonstans att tålamodet skulle vara…

— Men att man skulle hålla ihop bättre och skruva på alla grejer. Vi pratade också om att nu förstärka laget med några spelare utefter den analys man gjort efter första 15-20 omgångar. Nu har det gått några omgångar till efter att vi börjat prata om det, att få in någon förstärkning i någon lagdel här och där.

— Hade vi gjort så skulle det varit det lilla för att det här skulle bli väldigt bra. Nu fick inte jag vara med på den resan och det är bara att acceptera deras beslut.

Stödet efter sparkningen: ”Jag blir överväldigad”

Om du skulle varit kvar såg du något i er spelidé som du ville justera för att få den negativa trenden att vända?

— Det är ett levande dokument hela tiden. Vi har gjort några mindre justeringar under resans gång där vi tyckt att vi måste förändra då vi är på en hockeyallsvensk nivå utifrån vår spelartrupp och vad dom klarar av.

— Inga drastiska grejer och dom förändringarna hade vi redan gjort och det har vi sett gett förbättringar i spelet, att vi släppt till färre målchanser emot och sådana grejer. Sådant som våra fans hatar när jag pratar om underliggande siffror.

— Sedan har siffrorna varit bland dom sämre i ligan, inget snack om det, men man använder dom siffrorna mer för att jämföra sin egna prestation. Där har vi sett, ur vårt perspektiv, att siffrorna blivit bättre mot hur det var i början av säsongen.

— Det tar lite tid innan justeringarna vi gjort satt sig till 100 procent, men jag tycker att vi senaste veckan, mot Oskarshamn, gjorde en väldigt bra prestation, men inte vann ändå. Jag tyckte att vi hade vänt på det lite efter att vi några matcher innan den hade varit lite dåliga i våra prestationer.

— Jag tror vi hade vänt på det här och trendkurvan var på väg uppåt så det skulle inte förvåna mig om dom vinner redan i kväll (MoDo hemma) eller att det är på gång. Man ska bara komma över den där lilla kullen och där tror jag att vi var ganska nära.

Jens Gustafsson tog över som tränare för Troja-Ljungby 2022 och förde klubben tillbaka upp till HockeyAllsvenskan. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Jens Gustafsson har under dagen fått många samtal från Trojas spelare och hockeyfolk runt om i Sverige.

— Det är fantastiskt. I stort sett hela spelartruppen har hört av sig till mig. Det värmer givetvis. Man jobbar som ledare för att beröra människor, vilket man gärna glömmer bort.

— Jag vet att det är en resultatbaserad bransch, men mitt ledarskap bygger på att jag inte jobbar med ishockeyspelare utan jag jobbar med människor som är ishockeyspelare. Därav har jag fått en jättefin respons från många spelare. Framför allt från alla dom som varit med mig under alla åren.

— Hela hockey-Sverige… Jag blir överväldigad över hur många ur min bransch och yrkeskår som hört av sig. Kollegor i både ligan och SHL som jag känner har hört av sig både igår och idag. Det känns värmande såklart.

— Jag tror det handlar om att vår yrkeskår, att vara tränare, är ganska liten och många som varit i min situation. Därför finns det en form av sympati. Jag har fått styrkekramar från alla håll och kanter, vilket givetvis känns stärkande.

Tiden i Troja-Ljungby: ”Kliver ur arenan med högt huvud”

Jens Gustafsson har jobbat drygt tre säsonger i Troja och ett minne sticker såklart ut lite extra från åren i klubben.

— Självklart i våras då vi gick upp. Jag känner att jag kliver ur den arenan med högt huvud och en stolthet. Även om vi ligger sist i HockeyAllsvenskan lämnar jag klubben på en bättre position än då jag kom in.

— Jag har ändå varit med och lyft klubben, vilket jag anser att jag gjort, och känner en stor stolthet i det.

Hur ser framtiden ut för Jens Gustafsson?

— Nu blir jag aktiv på arbetsmarknaden givetvis. Jag vill fortsätta jobba med hockey vilket det inte är något snack om och är det jag har gjort senaste 20 åren.

— För första gången på 15 år ska jag till att börja med fira jul och nyår med min familj i lugn och ro.

— Jag känner ett otroligt sug, tycker det är fantastisk roligt att jobba med hockey och är full av energi fortfarande även om det här hände igår. Jag är utan tvekan redo att hoppa på nästa hockeyjobb.

