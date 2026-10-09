Adam Boqvist kommer inte att vända hem till Brynäs.

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Adam Boqvist har gått kontraktslös hela sommaren och även in till hösten sedan han blev free agent i NHL. Boqvist fick inget nytt kontrakt av New York Islanders och har därefter varit tillgänglig på marknaden i sökandet efter en ny klubb .

26-åringen har hoppats kunna få ett nytt kontrakt i NHL men han fick aldrig ens chansen att komma på provspel hos någon NHL-klubb. I stället har Boqvist varit hemma i Sverige och stundtals tränat med Brynäs för att hålla sig igång i väntan på en lösning.

Nu uppges Boqvist ha gjort klart med en ny klubb.

Det blir dock inte spel hemma i Brynäs och det blir inte heller någon flytt till SHL över huvud taget för Adam Boqvist. Under fredagen uppger Expressen att Boqvist är muntligt överens med den schweiziska klubben Genève-Servette. Boqvist väntas alltså flytta ner till Schweiz för spel i NL under årets säsong.

Adam Boqvist får Sam Hallam som tränare i Genève

I Genève-Servette, som blev schweiziska mästare 2023 och CHL-mästare 2024, kommer Boqvist i sådana fall att coachas av Sam Hallam som tog över som klubbens tränare inför årets säsong efter att ha lämnat jobbet som förbundskapten för Tre Kronor. Genève-Servette fick en tung start på årets säsong och låg sist i tabellen i ett tidigt skede men har sedan spottat upp sig och ligger just nu tvåa i tabellen med 18 poäng på tio matcher.

Klubben har dock varit hårt drabbade av skador i truppen och har således varit på jakt efter förstärkning på marknaden. Nu ser Adam Boqvist alltså ut att bli klubbens lösning.

Adam Boqvist kommer från Hedemora men flyttade till Brynäs som junior där han var en stor talang som ung. Boqvist gjorde 15 SHL-matcher för Gävle-klubben och valdes som åttonde spelare av Chicago Blackhawks i NHL-draften 2018. Han flyttade sedan över till Nordamerika och spelade först en säsong i OHL med London Knights innan han tog klivet till NHL.

Under åren i Nordamerika har Adam Boqvist gjort 103 poäng på 272 NHL-matcher. Över sina sju NHL-säsonger spelade han för Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Florida Panthers och New York Islanders.