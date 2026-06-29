Beskedet: Boqvist erbjuds inget nytt kontrakt

Adam Boqvist släpps av New York Islanders. Foto: Bildbyrån.

Adam Boqvist har varit skadeförföljd under sina år i Nordamerika och den gångna säsongen blev det bara 28 matcher för New York Islanders . Nu står det också klart att Boqvist inte kommer få ett så kallat "kvalificerande erbjudande" som gör att Islanders behåller rättigheterna till den tidigare stortalangen. Det bekräftar klubbens GM Mathieu Darche. Islanders vill istället satsa på 22-åringen Isaiah George, som gjort 37 NHL-matcher under de två senaste säsongerna.

Han blir därmed free agent den första juli och är fri att gå till vilken klubb som än erbjuder honom ett kontrakt.

Vill stanna i Nordamerika

Adam Boqvist tingades av Chicago Blackhawks redan som åttonde spelare i draften 2018, men väntar ännu på sitt stora genombrott i NHL. Det har totalt blivit runt 270 NHL-matcher för backen. Sedan han lämnade Chicago 2021 har han spelat för Columbus Blue Jackets, Florida Panthers och New York Islanders. Nu är frågan om det blir spel i en femte NHL-klubb - eller om 25-åringen blickar mot Europa.

I juni sade han dock i en intervju med Gefle Dagblad att hans mål är att stanna i Nordamerika.

– Jag skiter i vad det är för pengar. Jag vill bara komma till ett lag där jag får chansen att spela och visa vad jag kan. Jag känner att jag inte är på min ”peak” än och jag vet att jag kan bli ännu bättre, slog han fast då.

NHL:s free agency öppnar den 1 juli och från och med då kan andra klubbar erbjuda Boqvist och de övriga free agent-spelarna kontrakt.