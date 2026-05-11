Sebastian Dyk har varit en viktig spelare för Södertälje SK under sin tid i klubben. Nu meddelar SSK dock att den 32-årige skåningen väljer att lämna klubben – trots ett år kvar på kontraktet.

Efter fyra säsonger i klubben står det klart att Sebastian Dyk lämnar Södertälje SK. Forwarden har under sina år i SSK varit en nyckelspelare – och samtidigt blivit en stor favorit bland supportrarna på Scaniarinken.

Södertälje SK meddelar på måndagen att Sebastian Dyk, trots ett år kvar på kontraktet, går vidare mot nya utmaningar efter sammanlagt fyra säsonger i klubben. Han anslöt ursprungligen till Södertälje från Pantern inför säsongen 2018/2019 och gjorde omedelbar succé i Hockeyallsvenskan, vilket gav kontrakt i finska toppligan. Han återvände sedan 2023 och har varit en ledande figur i laget sedan dess.

I ett känslosamt avskedsmeddelande förklarar Dyk beslutet.

– Efter många funderingar fram och tillbaka har jag tillsammans med min familj valt att ta beslutet att testa nya vägar i karriären, säger Dyk.

– Det är ett beslut som varit väldigt tufft eftersom Södertälje SK betyder väldigt mycket för mig. Klubben, människorna runt omkring och inte minst fansen har haft, och kommer alltid att ha, en stor plats i mitt hjärta.

Sebastian Dyk poängbäst i SSK den här säsongen

32-åringen kommer närmast från en säsong i Hockeyallsvenskan med 16 mål och 35 poäng på 52 matcher – flest i laget. I slutspelet, där Södertälje tog sig till semifinal mot Björklöven, blev det ytterligare tolv poäng (5+7) på 14 matcher. Under åren i SSK har han producerat 166 poäng på 198 matcher.

– Vi har tagit steg framåt varje säsong och med ert stöd kommer klubben att fortsätta resan mot att en dag vara tillbaka i finrummet. Fortsätt ställa höga krav och stötta laget i både med- och motgång. Ni förtjänar framgång, säger Sebastian Dyk apropå vart SSK som klubb är på väg.

Under karriären har det blivit totalt 13 allsvenska säsonger och 299 poäng på 482 matcher för Malmö, Troja-Ljungby, Asplöven, Pantern och SSK. Han har även hunnit med SHL-spel med HV71 och Malmö. I Finland blev det fyra säsonger med HIFK i Liiga och 110 poäng på 189 matcher.

