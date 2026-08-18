Anställd av fienden – 40 år senare: "Min pappa tycker inte om dig"

Anders "Masken" Carlsson jobbar nu med Olli Jokinen i HIFK.

Foto: Ronnie Rönnkvist, Bildbyrån, arkiv (montage).

Efter några framgångsrika säsonger i Brynäs IF valde Anders ”Masken” Carlsson att anta en ny utmaning. Att kliva in som assisterande coach till Olli Jokinen i IFK Helsingfors. Men vad låg bakom den oväntade flytten.

Hockeysverige.se fick en intervju med tidigare storspelaren då han återvänt till sitt hotell efter en träningsdag med sin nya klubb.

– Helsingfors hörde av sig ganska tidigt och talade om vad dom ville. Dom hade gjort en grundlig koll på mig som person, vad jag stod för, berättar Anders Carlsson och fortsätter:

– Sedan kom dom över till Sverige, träffade mig och berättade att dom ville ha en äldre svensk tränare. Jag tyckte att det klickade på en gång. Även dom tyckte så, då blev det så.

Blev du överraskad när just IFK Helsingfors hörde av sig?

– Ja, det blev jag. Klart att jag blev smickrad då en sådan anrik klubb hör av sig.

Anders "Masken" Carlsson ska jobba med Olli Jokinen

I vad ligger utmaningen?

– Helsingfors hade en ganska tuff säsong av olika orsaker. Väldigt mycket skador på betydande spelare.

– 2026/27 är en unik säsong eftersom tre lag åker ur. Det är några nya lag som kommit in. Bland annat Jokerit. Det här gör att man utökar ligan, så det blir en tuff säsong. Man vill inte vara där nere samtidigt som vi förstärkt laget ganska bra, så jag tycker att man har ett bra och intressant lag.

– Kan vi ha alla friska och krya kan vi vara med och göra ett ganska bra resultat i den här serien.

Vad blir din roll?

– Ungefär som jag hade i Brynäs, fast lite mer att jag ska jobba med spelarna individuellt. Under matcherna kommer jag coacha backarna, men också att få spelarna förstå spelidén vi har.

Olli Jokinen är huvudtränare i finska HIFK.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Coach för Helsingfors är alltså tidigare Timrå-tränaren, Olli Jokinen.

– Jag hade ingen relation till Olli Jokinen innan jag kom över hit mer än att jag haft honom som kollega då han tränade Timrå.

– Innan jag kom över hade vi många samtal på telefon. Efter våra samtal kändes det väldigt bra och att jag verkligen ville jobba med den där killen. Vi hade jättebra samtal.

Hur är dina första intryck av Olli Jokinen nu då ni jobbar tillsammans?

– Jag är positiv till honom. Han sprider en enorm energi inne i tränarrummet och bland spelarna. Ett riktigt proffs och en kanonkille.

Coachar svenskarna i HIFK

Anders ”Masken” Carlsson är inte ensam svensk i IFK Helsingfors. I laget spelar även Hugo Alnefelt, Tim Juel, Linus Nässén och Lukas Pilö.

Två av killarna kände jag inte alls innan, men två mycket väl. Jag kände Hugo Alnefelt och Linus Nässén från tidigare eftersom jag jobbat med Micke Nylander. Det är hans killar, så jag har fat dom på camper under bra många år.

– Tim Juel och Lukas Pilö kände jag inte, men det är jättehärliga killar att jobba med, så det känns jättebra.

Anders "Masken" Carlsson förlänger tränarkarriären efter att ha lämnat Brynäs.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Hur ska det bli socialt att bo i Helsingfors?

– Helsingfors är en jättefin stad. Just nu har jag ännu inte kommit in i min lägenhet utan bor fortfarande på hotell. Jag får lägenheten inom någon vecka, men jag tror inte att det ska bli något större problem.

– Jag har varit ganska mycket i Helsingfors då jag jobbade som scout, så jag känner till den här staden rätt bra.

Vad vet du om ligan?

– Nu har vi spelat tre träningsmatcher och man märker att det är en lite annorlunda hockey mot i Sverige. Mindre isyta så det smäller mer och mer forechecka, tuta och köra.

– Vi har ett stort lag, stora pjäser, så det smäller rätt bra när vi lägger ner pucken och forecheckar.

"Min pappa har sagt att han inte tycker om dig"

Inte allt för långt tillbaka i tiden, 2023, coachade han Häradsbygden i Division 3. Nu är han alltså efter tre säsonger i Brynäs assisterande coach i finska ligan.

– Det var jätteroligt att träna Häradsbygden. Jag jobbade även på ”HG” (Hockeygymnasiet) på morgnarna och Häradsbygden på kvällen. Jag trivdes jättebra med det.

– Sedan ringde Brynäs och ville att jag skulle komma dit. Då kändes det lite som att jag var tvungen att ställa upp när dom behövde mig.

– Det har varit jätteroliga år, men jag kände att jag var ganska färdig i Brynäs efter tre och ett halvt år. Jag hade tänkt att varva ner, inte göra så mycket mer och flytta hem till Leksand, men fick en nytändning när Helsingfors ringde.

Hur ser du på dina år i Brynäs?

– Jag kom in två dagar innan kvalet skulle börja och det var jättejobbigt att åka ur. Sedan har det varit en otroligt härlig resa med Brynäs.

– Först vann vi Hockeyallsvenskan, vilket var fantastiskt roligt. Efter det vann vi serien i SHL och gick till final. Förra säsongen slutade vi sexa. Tre härliga år.

Om vi backar bandet till 1986 och Hockey-VM. Efter 19:20 i tredje perioden ledde Finland med 4-2 mot Tre Kronor. Då gjorde ”Masken” Carlsson 4-3. Nio sekunder senare gjorde han även 4-4 bakom Hannu Kamppuri. Frågan är såklart hur populär ”Masken” är i Finland efter det här.

– Jag har fått hört det här ganska mycket sedan jag kom hit. Några av våra juniorer som varit med oss i A-laget och tränar har kommit fram sagt ”Jag ska bara tala om att min pappa sagt att han inte tycker om dig”, avslutar Ander ”Masken” Carlsson med ett skratt.

Anders "Masken Carlsson" gör 4–4 mot Finland under VM 1986.

Foto: Arkiv.