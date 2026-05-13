Sebastian Dyk bröt häromdagen sitt kontrakt med Södertälje. Nu uppges åtminstone två klubbar jaga hans signatur.

Sebastian Dyk kan hamna i Norge.

Det är den norska sajten Nitten.no som uppger att Vålerenga och Frisk Asker är två klubbar som gör upp om att värva Sebastian Dyk till nästa säsong.

– Vi följer självklart marknaden, precis som alla andra klubbar. Dyk är en väldigt bra hockeyspelare som säkert många vill ha, men vår första prioritet är att säkra våra egna spelare innan vi tittar på importer, säger Frisk Askers sportchef Vidar Wold till sajten.

Dyk kunde bryta sitt kontrakt med SSK för att spela utomlands.

– Det är en bra tid för det nu. Jag hade väl en okej säsong och det har funnits ganska många intressenter utomlands. Så det blir lite som ett sista äventyr, säger Dyk

De tre senaste säsongerna har Dyk gjort 31, 44 respektive 35 poäng i HockeyAllsvenskan. Han gjorde sen tolv poäng på 14 matcher i slutspelet innan Södertälje åkte ut mot Björklöven.

Vålerenga och Frisk Asker möttes nyligen i semifinal i det norska slutspelet. Då vann de sistnämnda. De föll i sin tur i finalen mot Storhamar.