Svenskens succé – uttagen till All Star-matchen

Samuel Jonsson har spenderat årets säsong i farmarligans farmarliga.

Nu har målvakten blivit uttagen till ECHL:s All Star-match.

Samuel Jonsson kommer att få spela i ECHL:s All Star-match. Foto: Bildbyrån

Efter sin succésäsong i BIK Karlskoga förra säsongen skrev målvakten Samuel Jonsson på ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers. Inför årets säsong blev Jonsson däremot nedskickad till farmarligans farmarliga för spel i ECHL med Fort Wayne Komets.

Där fick 22-åringen en succéstart där han höll nollan i tre av sina fyra första matcher och även prisades av ECHL som veckans bästa målvakt i början av november. Sedan har Jonsson däremot haft det lite tyngre och inte vunnit en match sedan den nionde november. Totalt står han registrerad för 89,6 räddningsprocent och 2,55 GAA på tio matcher i ECHL. Jonssons tre nollor är också bäst av alla målvakter i ligan.

När ECHL nu presenterar vilka spelare som blir uttagna till All Star-matchen senare i januari finns Samuel Jonsson med. Svensken tar plats som en av fyra målvakter som ska spela i All Star-matchen.

ECHL:s All Star-match kommer att arrangeras av Allen Americans och gå av stapeln i Allen, Texas under natten mellan den 19:e och 20:e januari, svensk tid. Där kommer spelare från Allen Americans samt All Star-spelare från övriga klubbar att formera två lag – ”Stripes” och ”Stars” – som ställs mot varandra i All Star-matchen. Spelarna som tar plats i All Star-lagen har blivit framröstade av coacherna, lagkaptenerna samt olika mediarepresentanter.

Samuel Jonsson gör sin första säsong i Nordamerika. Han spelade juniorhockey i både Brynäs och Rögle men flyttade till BIK Karlskoga 2023. Efter en skadefylld första säsong i klubben gjorde han sedan succé i fjol och prisades som den bästa målvakten i HockeyAllsvenskan.

Source: Samuel Jonsson @ Elite Prospects