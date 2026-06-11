Tidigare Modo-tränaren byter sport

Björn Edlund blir innebandy-tränare. Foto: Bildbyrån

Sedan säsongen 14/15 har Björn Edlund jobbat som både sportchef och tränare i Modos damlag i SDHL . Dessutom har han tre år som förbundskapten för det danska landslaget bakom sig.

Nu skiftar dock Edlund spår när han tar över Örnsköldsviks Innebandys damer som håller till i allsvenskan norra, innebandyns andraliga.

– Det här är ett riktigt statement för föreningen och sporten innebandy att vi knyter till oss meriterade tränare från andra sporter, skriver Örnsköldsvik på sin hemsida.

Som spelare gjorde Björn Edlund sex säsonger i division 2 med Kållereds SK. Han har dessutom ett utlandsäventyr i franska Nice på meritlistan från säsongen 07/08.