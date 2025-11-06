Hockeylivet leker för Samuel Jonsson. I natt höll han sin tredje raka nolla för Fort Wayne Komets i ECHL.

Samuel Jonsson är i praktslag. Foto: Fort Wayne Komets & Youtube.

Samuel Jonsson belönades med ett NHL-kontrakt av Edmonton Oilers efter succésäsongen med BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Under hösten har han dock fått finna sig i att inleda sin sejour i Nordamerika i ECHL, vilket är farmarligan till farmarligan AHL, men där har han fortsatt på förra säsongens succéväg.

Jonsson har vunnit fyra av fyra matcher och utsågs förra veckan till ECHL:s bästa målvakt efter att ha hållit två raka nollor. Nu har han förlängt den sviten ytterligare. I natt spikade svensken igen på nytt, då han räddade 17 skott i 5-0-segern mot Florida Everblades. Han släppte in fem mål i sin debutmatch men har i de tre efterföljande matcherna räddat 61 av 61 skott.

Ingen annan målvakt i ligan har ens hållit mer än en nolla under säsongsupptakten.

21-åringen gjorde stor succé med BIK Karlskoga förra säsongen, där han vann 17 av 24 matcher för den allsvenska klubben och utsågs till ligans bästa målvakt efter att ha räddat 92,2 procent av skotten han ställdes inför samt släppt in 1,88 mål per match. Den storvuxne målvakten har tidigare spelat juniorhockey i Rögle och Brynäs samt ungdomshocky i Strömsbro.

Source: Samuel Jonsson @ Elite Prospects