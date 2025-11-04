Samuel Jonsson har gått segrande ur samtliga matcher han spelat den här säsongen med Fort Wayne Komets.

Efter två nya segrar och två hållna nollor under den gångna veckan prisas han nu som ECHL:s bästa målvakt.

Samuel Jonsson.

Foto: FloHockey/ECHL

Samuel Jonsson belönades med ett NHL-kontrakt av Edmonton Oilers efter succésäsongen med BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Den här säsongen har han fått finna sig i att inleda sin sejour i Nordamerika i ECHL, vilket är farmarligan till farmarligan AHL, men väl där har han gjort det bästa av situationen.



Jonsson har gått vinnande ur samtliga tre matcher han spelat den här säsongen och den gångna veckan spikade 21-åringen igen fullständigt i de två matcherna han spelade mot Iowa Heartlanders. För det prisas han nu som veckans bästa målvakt i ECHL, meddelar ligan via sin hemsida.

Utsågs till Hockeyallsvenskans bästa målvakt

Under natten till torsdag, svensk tid, stoppade han 29 skott i 4–0-segern mot Iowa, något han följde upp i helgen genom att rädda samtliga 15 skott i en 2–0-seger mot samma motstånd.



Totalt står Jonsson noterad för en räddningsprocent på 93,2 procent på de tre matcher han spelat i ECHL den här säsongen.



21-åringen gjorde stor succé med BIK Karlskoga förra säsongen, där han vann 17 av 24 matcher för den allsvenska klubben och utsågs till ligans bästa målvakt efter att ha räddat 92,2 procent av skotten han ställdes inför samt släppt in 1,88 mål per match. Den storvuxne målvakten har tidigare spelat juniorhockey i Rögle och Brynäs samt ungdomshocky i Strömsbro.

Source: Samuel Jonsson @ Elite Prospects