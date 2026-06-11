Per Kenttä förklarar värvningen av Lassi Lehtinen. Foto: Bildbyrån (montage).

När uppgifter först sipprade ut om Björklövens målvaktsvärvning reagerade många starkt. Detta då Lassi Lehtinen kom från en tung säsong i HV71, där både Felix Sandström och Frederik Dichow gick före under långa perioder. Sportchef Per Kenttä väljer dock att stå fast, och presenterar nu 27-åringen inför första SHL-säsongen sedan 2000/2001.

– Lassi är en lugn och positionssäker målvakt som läser spelet väl och inger trygghet bakåt. Han kommer till Björklöven med erfarenhet från både Liiga, landslaget och SHL, samt en stark revanschlust, säger Kenttä på lagets sajt.

Kontraktet är skrivet över en säsong, och Lehtinen bildar ett finskt målvaktspar med Frans Tuohimaa.

"Övertygade om att vi kan hitta tillbaka till den nivå"

Att just få ut den där nivån Lassi Lehtinen visat tidigare är något som Per Kenttä också lyfter.

– Den senaste säsongen i HV71 blev turbulent för Lassi, men både vi och han är övertygade om att vi tillsammans kan hitta tillbaka till den nivå som vi vet att han besitter. Vi tror att Björklöven är rätt miljö för honom att studsa tillbaka och få ut sitt bästa spel igen, säger sportchefen.

Under sitt första år i Sverige, i MoDO, tog sig Lassi Lehtinen till en VM-plats i det finska landslaget. Det efter att han tidigare spelat hela sin karriär i Finland. Från ung ålder, i 99-kullen var han en del av de finska juniorlandslagen. Ett U18-VM och två JVM följde, men oftast som backup.