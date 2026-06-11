Hockeyallsvenskan

Uppgifter: Där hamnar Proos - efter uppbrottet

Publicerad 11 juni 2026 14:42
Simon Eld
Simon Eld
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William Proos byter LHC och Almtuna mot Östersund. Det uppger Expressen efter att forwarden fått sitt SHL-kontrakt brutet under torsdagen.

William Proos byter LHC och Almtuna mot Östersund. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.
William Proos byter LHC och Almtuna mot Östersund. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

För lite mer än ett år sedan gjorde Linköping klart med William Proos. Den unge forwarden kom då från en stark säsong i Almtuna, med tio mål och tio assist, men lånades snabbt tillbaka till Uppsala-klubben. I februari såg sedan en ordentlig chans ut att komma när LHC kallade tillbaka 22-åringen, men en registreringsmiss stoppade det hela. 

Nu, efter att SHL-klubben meddelat att man brutit avtalet med Proos - ett år i förtid, kommer uppgifter om nya klubbadressen. 

Det är Expressen som skriver att den Leksand- och Almtuna-fostrade spelaren vänder norrut, mot Jämtland och Östersund. Enligt kvällstidningen väntas Proos där få en tongivande roll som nyckelspelare. En roll som säkerligen lockar efter de tidigare åren i Hockeyallsvenskan. 

Östersund sitter just nu med elva forwards på kontrakt inför 2026/27-säsongen. 

Den här artikeln handlar om:

SHLÖvergångarÖstersunds IKAlmtuna ISLinköping HC