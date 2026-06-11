William Proos byter LHC och Almtuna mot Östersund. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

För lite mer än ett år sedan gjorde Linköping klart med William Proos. Den unge forwarden kom då från en stark säsong i Almtuna, med tio mål och tio assist, men lånades snabbt tillbaka till Uppsala-klubben. I februari såg sedan en ordentlig chans ut att komma när LHC kallade tillbaka 22-åringen, men en registreringsmiss stoppade det hela.

Nu, efter att SHL-klubben meddelat att man brutit avtalet med Proos - ett år i förtid, kommer uppgifter om nya klubbadressen.

Det är Expressen som skriver att den Leksand- och Almtuna-fostrade spelaren vänder norrut, mot Jämtland och Östersund. Enligt kvällstidningen väntas Proos där få en tongivande roll som nyckelspelare. En roll som säkerligen lockar efter de tidigare åren i Hockeyallsvenskan.

Östersund sitter just nu med elva forwards på kontrakt inför 2026/27-säsongen.