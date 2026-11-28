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Löven föll tungt igen.

Det var minst sagt viktiga poäng som stod på spel när HV71 och IF Björklöven möttes under lördagskvällen. Jumbon mot nästjumbon.

I större delen av matchen var det dock bara ett lag på banan. HV71 dominerade spelmässigt och hade 20-5 i skott efter den första perioden, men lyckades inte få hål på Lassi Lehtinen i Lövens mål.

-- Förlänger vi den här siffran på 20 över tre perioder kommer vi upp i 60 skott. Det kommer inte hålla för Björklöven. Man måste bromsa HV. Då har vi inte ens med skottförsöken, sa Almen Bibic i TV4 efter första perioden.

Bogren sågar Löven

I den andra perioden fortsatte HV71 vara det bättre laget, även om skotten inte var lika många. Drygt fyra minuter in i andra gav Lucas Lagerberg HV71 ledningen, och kort därpå tog Magnus Bogren, märkbart irriterad, timeout.

-- Jag är riktigt irriterad. Jag tycker vi är alldeles för blöta där ute. Vi spelar alldeles för krångligt och slarvar. Vi måste spela mycket enklare och rakare. Vi ger de ju chans på chans på chans för att vi tar så korkade beslut, sa Bogren efter två perioder.

Med knappt två minuter kvar av andra akten kunde Tristen Robins ta Löven tillbaka in i matchen när han kvitterade till 1-1.

Löven ny jumbo

I den tredje perioden började Löven sakta men säkert äta sig in i matchen, men när den stod och vägde som mest kunde Jonathan Ang sätta 2-1 i ett friläge efter slarv från gästerna. Av bara farten gjorde även Pavol Regenda 3-1 och det var ridå för Umeå-laget.

HV71 vann med 3-1 och skotten med förkrossande 42-22. Björklöven är därmed ny jumbo i SHL, medan HV71 klättrar upp på säker mark.

HV71-Björklöven 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)

HV71: Lucas Lagerberg, Jonathan Ang, Pavol Regenda

Björklöven: Tristen Robins