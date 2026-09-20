Succé direkt – efter 350 dagar: "Det är som en saga"

Patrik Norén är tillbaka i SHL som målskytt – 350 dagar efter sin senaste match för Malmö Redhawks.

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

"Det hade jag absolut inte trott när jag vaknade i morse. Ja, vad ska man säga... Det var inget som man hade räknat med, men det var jävligt kul såklart"

Så säger Patrik Norén efter att ha bidragit med både mål och assist direkt i sin SHL-comeback efter förra årets skadehelvete. Säsongen 2025/26 tog slut redan 4 oktober för Norén som sedan inte spelade mer för sitt Malmö.

Under lördagens premiär mot HV71 , som Malmö vann med 5-4 efter förlängning, var dock Patrik Norén tillbaka och spelade sin första SHL-match på 350 dagar.

– Det var fantastiskt roligt. Man har ju gått och längtat och när säsongen blev som den blev förra året, när man inte riktigt visste var det skulle ta vägen och så här, och sedan blir det en sån här comeback, det är ju nästan som en saga. Det är fantastiskt kul, säger Patrik Norén i Husqvarna Gardens korridorer efter premiärvinsten.

Malmös vändning i SHL-premiären: "Vi ger aldrig upp"

Premiären började dock inte roligt för Malmö Redhawks sedan skåningarna hamnat i ett 3-0-underläge redan i början av andra perioden. Bortalaget reste sig dock sedan och hämtade upp till 3-3 innan periodens slut.

– Man fick lite dåliga vippar där från Luleå -matchen (0-5-förlust i förra årets SHL-premiär). Det är klart, 3-0 är ju inte bra, men någonstans kände vi ändå att andra halvan av första perioden var helt okej. Alltså vi hade mycket chanser och vi hade lite spel. Det var lite studsar som de gjorde mål på och när de får 3-0 i andra, då är det klart att uppförsbacken blir tuff. Det är kul att det här uttrycket, att det svåraste i hockey är att leda med 3-0, det är kul att man får vara på rätt sida av den någon gång.

Patrik Norén är tillbaka efter den långa skadefrånvaron.

Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

Ni hämtade ju upp och vände flera matcher förra året också, vad är det som ligger bakom den styrkan i laget?

– Det är liksom någonting som är... Man brukar prata om grejer som är inpräntade i vissa föreningar hit och dit. Men någonstans så... Vi ger aldrig upp. Det är något som (huvudtränare Tomas) Kollar ändå pratar om att vi ger aldrig upp. Jag tror att det har satt sig i folk. Vi vet alltid att vi kan komma tillbaka. Det är klart att 3-0 kommer man inte hämta upp alla gånger den här säsongen men vi har ändå alltid en tro på det.

Patrik Norén om succécomebacken: "Skitkul"

Patrik Norén var alltså också högst bidragande till segern. Först är han med och sätter stopp för ett HV-anfall och passar upp pucken till Petter Vesterheim som spräcker HV:s nolla för 3-1 i matchen. Sedan är det Norén själv som smyger in framför mål och styr in 3-2 efter en fin framspelning av Janne Kuokkanen.

Norén, som främst utmärkt sig som en defensiv back, klev nu alltså fram med 1+1 direkt i sin comeback för Malmö.

– Det är kul såklart att kunna vara med och bidra i vändningen. Först till 1-3 och sen även göra 2-3 så att vi blir med i matchen igen. Det är skitkul. Alla vill göra mål, oavsett vilken roll man har. Om du frågar den mest defensiva backen i världen så vill han ändå göra mål och poäng. Det var kul att kunna vara med och hjälpa till med den biten också.

Det blev succé direkt för Norén i comebacken.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Även om det var länge sedan du spelade visade du inga tecken på att vara ringrostig, hur kändes det i kroppen?

– Nej, jag vet inte. Spelmässigt var det kanske lite ringrostigt, men kroppen känns jättebra och det är inga problem där. Sedan är det ju klart att det finns saker att jobba på i spelet. Jag tycker ändå att, om man tar bort mål och assist, så var det helt okej rent spelmässigt. Sedan är det vissa saker som kan bli bättre också.

Tillbaka efter skadehelvetet: "Då kändes det ganska mörkt"

Patrik Norén missade andra halvan av säsongen med Leksand 2024/25 innan flytten till Malmö Redhawks. Där spelade han först tre matcher för skåningarna innan han klev av med en skada , mot just Leksand. Efter sin återkomst till spel igen, 4 oktober, fick Norén dock återigen problem med den tidigare skadan som han hade under säsongen dessförinnan.

Då tvingades Norén till operation och en längre rehabilitering som gjorde att han missade resten av säsongen 2025/26. Under försäsongen har 33-åringen kommit tillbaka och han var sedan spelklar direkt till SHL-premiären, nästan ett helt år efter sin senaste ligamatch för Malmö.

Du måste ju verkligen ha drömt om att komma tillbaka och äntligen få göra den här comebacken, hur skulle du beskriva resan tillbaka till spel igen?

– Det är klart att det har varit tufft under perioder. I oktober där, när jag gjorde min sista match, när vi inte riktigt hade någon plan för hur vi skulle lösa det och vad vi skulle göra, då kändes det ju ganska mörkt. Man funderade ju kring saker som "Vad blir det av detta?", "Kommer jag att kunna spela något mer?", "Kommer jag inte att spela?". Sedan hittade vi ändå en väg framåt till slut, säger Patrik Norén och fortsätter:

– Säsongen vart ju spoilerad förra året men man har väl haft en önskan om att det inte skulle ta slut på det viset i alla fall. Att man spelar fyra matcher där man inte alls är sig själv och inte kan åka skridskor. Man hade ändå drivet att komma tillbaka och visa för mig själv och för alla andra att jag är bättre än vad jag var i de fyra matcherna förra året.

Första säsongen i Malmö Redhawks blev mardrömslik för Patrik Norén.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Du började ju bra här, men hur långt skulle du säga att du är ifrån din egen toppform?

– Jag måste ge mig själv lite mer tid tycker jag. Jag är absolut inte där, det tycker jag inte. Det finns grejer att slipa på. Tajmingen och sånt tycker jag är helt okej, men det är väl lite i passningsspelet och sådana detaljer. Jag tycker ändå att det har funkat helt okej. Sedan toppform och så, det vet jag inte.

– Jag får nog vara lite snäll med mig själv här i början och växa in i det lite grann. Inte se den spelaren som jag var för tre, fyra år sedan i Leksand när det gick kanonbra. Utan det handlar lite grann om att börja ha om fötterna på jorden och bygga härifrån. Det var ju en lovande start nu tycker jag.

Patrik Norén firade med pappa Anders: "Det var känslosamt"

I comebacken till SHL hade Patrik Norén också delar av familjen på plats. Pappa Anders Norén, med familj, hade rest ner från Dalarna för att se matchen i Jönköping. Efter matchen mötte Patrik Norén också upp pappa Anders och de fick dela en fin stund tillsammans.

– Det var kul. Han var glad, det lyste i ögonen på honom. De har åkt ner från Säter för att se matchen.

– Han var lite, vad säger man, röd om kinderna höll jag på att säga. Det var fint att se dem. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga men det är väl klart att han ville väl inte heller att det skulle sluta som det gjorde förra året. Han kände väl inte riktigt igen mig i den spelaren jag var och jag sade att "nej, det är inte så här jag heller känner att jag ska vara".

– Det var känslosamt och fint på samma sätt att se dem där ute. Jag är glad att de kom hit, avslutar Patrik Norén med ett stort leende på läpparna.