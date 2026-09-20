Viggo Björck får lovord av Scott Arniel efter debuten i Winnipeg Jets.

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I natt inleddes NHL:s försäsong på riktigt då de första träningsmatcherna spelades som en del av förberedelserna inför säsongen 2026/27.

Viggo Björck fick då göra debut för Winnipeg Jets, efter att tidigare ha spelat i rookie-turneringen med laget, i nattens match mot Edmonton Oilers. Björck fick då känna på tuffast möjliga motstånd direkt då Oilers ställde upp med storstjärnor som Connor McDavid, Leon Draisaitl och Evan Bouchard.

– Det är en fantastisk möjlighet för våra unga talanger att få komma hit och få chansen att känna på atmosfären i den här arenan och ställas mot flera av deras storstjärnor. Det var en häftig upplevelse för dem, säger Jets-tränaren Scott Arniel efter matchen och fortsätter:

– Det är flera killar som försöker ta sig in i laget och vi har några öppna platser i truppen. Det var mitt budskap att bara gå ut och visa vad ni kan bidra med.

Scott Arniel om Viggo Björcks debut i Winnipeg Jets

Det blev inga poäng för Viggo Björck i försäsongsdebuten med Winnipeg Jets. Han var dock nära att göra ett spektakulärt mål för Jets. Efter fint förarbete av svenske kedjekamraten Isak Rosén prickade Björck sånär in en backhand-volley på Tristan Jarry från nära håll. I övrigt spelade stockholmaren drygt 20 minuter i matchen och noterades för två skott på mål.

Scott Arniel lovordar sedan Viggo Björck efter hans första match mot NHL-motstånd.

– Det som har stuckit ut med Viggo, redan sedan hans första dagar med oss, är hans hockey-IQ. Han läser spelet väldigt bra och ser isen på ett bra sätt. Han håller på att acklimatisera sig och bli van vid farten här i NHL och allt annat som det medför sig. Att han tränar med våra NHL-spelare dagligen hjälper självklart i hans utveckling. Det går redan att se att det är en mycket skicklig hockeyspelare, säger Arniel.

Edmonton Oilers vann matchen med 5-2 sedan både Connor McDavid och Leon Draisaitl noterats för 1+1 vardera. Evan Bouchard bidrog också med fyra assist i vinsten.