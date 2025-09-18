Otäcka bilder på Malmö-backen: ”Aj, aj, aj”

Otäcka bilder syntes i Malmö under torsdagsmötet med Leksand.

Patrik Norén fick ledas ut i omklädningsrummet efter en tung smäll i tredje perioden av 5–4-segern.

Patrik Norén leds av efter smällen. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Det var ed cirka 15 minuter kvar att spela av torsdagens möte med Leksand som olyckan var framme för Patrik Norén. Malmö-backen, som anslutit inför säsongen från just Leksand, tog emot en tung smäll från unge Andro Kaderli och låg plötsligt ner vid båsdörrens öppning.



Domaren såg ut att blåsa av för att Malmö varit för många spelare på isen, men snart blev det tydligt att Norén hade rejält ont.



32-åringen fick till slut hjälp upp och leddes ut i omklädningsrummet samtidigt som reprisen av tacklingen visade i TV4.



– Aj, aj, aj. Hur gick det där? Han får en tryckare av Kaderli, säger kommentatorn Patrik Westberg.



Norén såg ut att dundra in i sargen med huvudet före, men var uppe på benen strax efter smällen.



När tacklingen delades ut var ställningen 4–4 i mötet. Malmö avgjorde sedan till 5–4 i förlängningen. Hjälten blev Janne Kuokkanen.